Juncker: jest porozumienie w sprawie brexitu

Do końca nie było jasne, czy przed unijnym szczytem uda się uzgodnić treść porozumienia w sprawie warunków brexitu. Niedługo przed rozpoczęciem spotkania unijnych przywódców szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker poinformował jednak, że negocjacje zakończyły się sukcesem. Porozumienie musi być jeszcze zawarte przez przywódców państw na szczycie UE, a następnie zatwierdzone przez Izbę Gmin i Parlament Europejski.

"Szczyt jest widoczny". Wieczorne negocjacje i "ostatnia szansa" w sprawie brexitu

W czwartek rozpoczyna się szczyt Unii Europejskiej uważany za ostatnią szansę na zawarcie porozumienia w sprawie brexitu tak, aby możliwe było wyjście Wielkiej Brytanii w planowanym terminie, czyli 31 października.

Zaledwie kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker poinformował, że po wielu godzinach negocjacji udało się osiągnąć porozumienie. "Tam, gdzie jest wola, tam jest porozumienie ("where there is a will, there is a deal") - mamy je! Jest to uczciwa i wyważona umowa dla Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Świadczy o naszym zaangażowaniu w poszukiwanie rozwiązań - napisał na Twitterze. Zarekomendował przyjęcie porozumienia Radzie Europejskiej.

O osiągnięciu porozumienia poinformował także premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. "Mamy świetną nową umowę, która przywraca nam kontrolę" - napisał na Twitterze.

"Sprawiedliwa i rozsądna podstawa"

Unijny negocjator do spraw brexitu Michel Barnier powiedział, że w końcu mamy sprawiedliwą i rozsądną podstawę dla uporządkowanego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Przekonywał, że porozumienie daje bezpieczeństwo obywatelom i firmom. Umowa zawiera też zapisy w sprawie okresu przejściowego, który ma trwać do końca 2020 roku. W jego trakcie niewiele się zmieni poza tym, że Wielka Brytania nie będzie brała udziału w pracach instytucji europejskich. Okres ten może być przedłużony przez obie strony o rok czy dwa lata, jeśli się na to zgodzą.



- Ten tekst powinien dać pewność prawną w każdym obszarze, w którym brexit stworzył niepewność. Przede wszystkim europejskim obywatelom w Wielkiej Brytanii i Brytyjczykom żyjącym w jednym z naszych krajów członkowskich - mówił na konferencji prasowej w Brukseli.



Jak zaznaczył, porozumienie gwarantuje też bezpieczeństwo wielu projektom, które otrzymują środki z budżetu Unii w 27 państwach członkowskich i w Wielkiej Brytanii. - Dzięki temu porozumieniu zobowiązania finansowe powzięte w gronie "28" będą szanowane - zaznaczył.

Co dalej?

Wielka Brytania początkowo miała wyjść z Unii Europejskiej 29 marca, jednak wobec braku zgody Izby Gmin na poprzednią wersję umowy, termin ten został przesunięty na 31 października. Johnson, który objął stanowisko premiera w lipcu, zapowiadał, że kolejnego opóźnienia brexitu nie będzie, ale zarazem jest związany ustawą parlamentu nakazującą mu w przypadku braku porozumienia zwrócenie się do Brukseli o przesunięcie daty na 31 stycznia 2020 roku.

W sobotę Izba Gmin zbierze się na specjalnym posiedzeniu, na którym będzie głosowała nad przyjęciem porozumienia, jeśli zostanie ono zawarte na szczycie Unii Europejskiej lub dalszymi krokami, jeśli go nie będzie.

Nie będzie łatwo

Kluczowe podczas głosowania nad przyjęciem porozumienia w Izbie Gmin może się okazać poparcie Północnoirlandzkiej Demokratycznej Partii Unionistów (DUP), która podkreślała, że nie może poprzeć planów Johnsona w sprawie brexitu w ich obecnym kształcie. Ponieważ propozycje Johnsona zakładały, że Irlandia Północna wyjdzie wraz z resztą Zjednoczonego Królestwa z unii celnej z UE, ale pozostanie w unijnym jednolitym rynku, DUP obawia się, że odmienne traktowanie tej prowincji może podważać integralność terytorialną kraju.



Z kolei lider opozycyjnej Partii Pracy Jeremy Corbyn powiedział, że porozumienie wygląda "jeszcze gorzej" niż wersja wynegocjowana przez poprzedniczkę Johnsona, Theresę May i powinno zostać odrzucone przez posłów. Tamta wersja porozumienia została trzykrotnie odrzucona przez Izbę Gmin, co w konsekwencji skłoniło May do złożenia rezygnacji. Nie jest też pewne, czy porozumienie zaakceptuje grupa twardych zwolenników brexitu w samej Partii Konserwatywnej.