"Żałujemy wyniku dzisiejszego głosowania i jesteśmy rozczarowani, że rząd Wielkiej Brytanii nie był w stanie zapewnić większości dla porozumienia o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE uzgodnionego przez obie strony w listopadzie" - napisał w przesłanym dziennikarzom oświadczeniu rzecznik szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska.

Porażka rządu Theresy May. Izba Gmin znów odrzuciła porozumienie w sprawie brexitu Izba Gmin... czytaj dalej » "Po stronie UE zrobiliśmy wszystko, aby osiągnąć porozumienie. Biorąc pod uwagę dodatkowe zapewnienia udzielone przez UE w grudniu, styczniu i wczoraj, trudno jest stwierdzić, co jeszcze możemy zrobić. Jeśli istnieje rozwiązanie obecnego impasu, można je znaleźć tylko w Londynie" - dodał.

Podkreślił, że Unia nadal popiera porozumienie o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w tym mechanizm ochronny, który ma zapobiec powstaniu twardej granicy w Irlandii i umożliwić zachowanie integralności jednolitego rynku, chyba że zostanie znalezione alternatywne rozwiązanie.

"Ponieważ do 29 marca pozostało tylko 17 dni, dzisiejsze głosowanie znacznie zwiększyło prawdopodobieństwo brexitu 'bez porozumienia'. Będziemy kontynuować nasze przygotowania do brexitu bez umowy i zapewnimy, że będziemy gotowi, jeśli taki scenariusz się ziści" - wskazał.

Od pierwszej wzmianki do wizji wyjścia bez umowy. Historia brexitu w skrócie Pomysł referendum... czytaj dalej » Dodał, że w przypadku uzasadnionego wniosku Zjednoczonego Królestwa o przedłużenie negocjacji "27" rozpatrzy go i podejmie decyzję jednomyślnie.

"27 państw członkowskich UE będzie oczekiwać wiarygodnego uzasadnienia ewentualnego przedłużenia i czasu jego trwania. Należy zapewnić sprawne funkcjonowanie instytucji UE" - wskazał.

Główny negocjator do spraw brexitu z ramienia UE Michel Barnier ocenił we wtorek wieczorem, że Unia Europejska zrobiła wszystko, co w jej mocy, aby pomóc w zawarciu umowy o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE.

"Impas można rozwiązać tylko w Wielkiej Brytanii. Nasze przygotowania do scenariusza brexitu bez umowy są teraz ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej" - napisał Barnier na Twitterze.

The EU has done everything it can to help get the Withdrawal Agreement over the line. The impasse can only be solved in the #UK. Our “no-deal” preparations are now more important than ever before.

— Michel Barnier (@MichelBarnier) March 12, 2019