Odrzucili wszystkie opcje, ale emocji nie brakowało. "Wróćmy do sprawy w poniedziałek"

Bercow: wysłuchanie to to o co chodzi w tej sprawie

Foto: [Cable News Network Inc. All rights reserved 2019] Video: [Cable News Network Inc. All rights reserved 2019]

Bercow: wysłuchanie to to o co chodzi w tej sprawie

28.03 | W środę wieczorem w Izbie Gmin przeprowadzono tzw. orientacyjne głosowania nad możliwymi opcjami dla Wielkiej Brytanii. Spiker Izby Gmin John Bercow wybrał osiem z 16 zaproponowanych scenariuszy, nad którymi następnie zagłosowali deputowani.

»