Tusk pisze "do brytyjskich przyjaciół" o przedłużeniu brexitu. "To może być ostatnie"

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk przekazał we wtorek, że przedstawiciele 27 państw członkowskich Unii formalnie zatwierdzili przedłużenie brexitu. "To przedłużenie może być ostatnie" - podkreślił.

W poniedziałek ambasadorowie 27 państw unijnych zgodzili się, że UE27 zaakceptuje wniosek Wielkiej Brytanii o przedłużenie brexitu do 31 stycznia 2020 r.

Tego samego dnia premier Boris Johnson potwierdził w liście do szefa Donalda Tuska zgodę swojego kraju na elastyczne przedłużenie brexitu.

Tusk: UE zatwierdziła opóźnienie brexitu

27 państw członkowskich Unii Europejskiej ostatecznie zaakceptowało odsunięcie daty wyjścia Wielkiej Brytanii, o czym na Twitterze poinformował we wtorek Tusk.

"Do moich brytyjskich przyjaciół. UE27 formalnie zgodziła się na przedłużenie brexitu" - przekazał szef Rady Europejskiej. Podkreślił, że "to przedłużenie może być ostatnie".

"Proszę, wykorzystajcie ten czas jak najlepiej" - zaapelował.

Donald Tusk przypomniał, że z końcem listopada kończy się jego kadencja szefa RE. "Chciałbym się z wami pożegnać (…). Trzymam za was kciuki" - dodał.



To my British friends,



The EU27 has formally adopted the extension. It may be the last one. Please make the best use of this time.



I also want to say goodbye to you as my mission here is coming to an end. I will keep my fingers crossed for you. — Donald Tusk (@eucopresident) 29 października 2019





Izba Gmin pokrzyżowała plany Johnsona

Johnson sięga po "plan B", opozycja "gotowa na wybory" Brytyjski premier... czytaj dalej » Johnson w sobotę 19 października wysłał formalny wniosek - choć się pod nim nie podpisał - do UE o przesunięcie brexitu do 31 stycznia 2020 r. Został do tego zmuszony na mocy wspomnianej w liście ustawy, tzw. ustawy Benna, która nakazywała mu wysłać taki wniosek, jeśli do 19 października parlament nie zaakceptuje porozumienia z UE o warunkach wyjścia albo nie zgodzi się na brexit bez umowy.

Porozumienie z UE zostało uzgodnione w czwartek 17 października i posłowie w zeszłym tygodniu poparli powiązaną z nim ustawę, zgadzając się na skierowanie jej do pracy w komisjach. Odrzucili jednak wniosek rządu o szybką ścieżkę legislacyjną dla niej. To ostatecznie przesądziło, że powtarzana wielokrotnie obietnica Johnsona o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE 31 października - z umową lub bez - nie może zostać dotrzymana.

Źródło: PAP Polityczna mapa Wielkiej Brytanii