Tusk rozmawiał z Johnsonem. "Czekam na list"

W sobotę wieczorem szef Rady Europejskiej Donald Tusk przekazał na Twitterze, że rozmawiał z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem o sytuacji po głosowaniu w Izbie Gmin i czeka teraz na list w sprawie przedłużenia brexitu.

"Czekam na list. Właśnie rozmawiałem z premierem Borisem Johnsonem o sytuacji po głosowaniu w Izbie Gmin" - napisał na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk.



Waiting for the letter.

I just talked to PM @BorisJohnson about the situation after the vote in the House of Commons. — Donald Tusk (@eucopresident) 19 października 2019





Według nieoficjalnych informacji, jakie przekazało Polskiej Agencji Prasowej źródło unijne, Johnson potwierdził Tuskowi, że jeszcze w sobotę wyśle wniosek o przedłużenie brexitu. Szef Rady Europejskiej ma na tej podstawie zacząć konsultacje z liderami unijnymi co do tego, jak zareagować. "Mogą one potrwać kilka dni" - podkreśliło źródło. Niewykluczone, że jeszcze przed końcem października odbędzie się nadzwyczajny szczyt UE w sprawie brexitu.

Źródło przekazało również, że w niedzielę odbędzie się posiedzenie ambasadorów 27 państw członkowskich UE, czyli bez Wielkiej Brytanii.

Izba Gmin krzyżuje plany Johnsona

Posłowie brytyjskiej Izby Gmin w sobotę, 322 głosami za wobec 306 głosów przeciw, poparli odroczenie swojego głosowania nad nową umową o brexicie, uzgodnioną w czwartek w Brukseli przez Johnsona i stronę unijną.

Zgodnie z tak zwaną ustawą Benna, jeśli do soboty 19 października włącznie brytyjski parlament nie poprze porozumienia z UE lub nie zgodzi się na brexit bez umowy, Johnson musi zwrócić się do Brukseli o przesunięcie terminu brexitu do 31 stycznia 2020 roku.

Johnson zapowiedział wcześniej w sobotę, że nie będzie negocjował przesunięcia terminu brexitu, a jego rząd złoży w przyszłym tygodniu odpowiednie projekty ustaw, które umożliwią doprowadzenie do brexitu przed końcem miesiąca.

