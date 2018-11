Cios wymierzony w brytyjską premier. Odchodzą ministrowie, w tym od brexitu

Brytyjski minister do spraw wyjścia z Unii Europejskiej Dominic Raab zrezygnował ze stanowiska w geście sprzeciwu wobec proponowanego porozumienia dotyczącego brexitu. Jak podkreślił, "nie może z czystym sumieniem poprzeć warunków umowy z Unią Europejską". Z gabinetu Theresy May odeszła też minister pracy Esther McVey.

May: rząd poparł wstępny tekst umowy w sprawie brexitu Brytyjski rząd... czytaj dalej » Brytyjska premier Theresa May powiedziała w środę wieczorem, że brytyjski rząd kolektywnie poparł przyjęcie proponowanego tekstu umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. May wygłosiła oświadczenie przed kamerami na Downing Street po przedłużonym pięciogodzinnym posiedzeniu rządu poświęconym wstępnej wersji umowy wyjścia kraju z UE.



- Rząd właśnie zakończył długą, szczegółową i emocjonującą dyskusję na temat wersji roboczej umowy wyjścia i zarysu deklaracji politycznej dotyczącej przyszłej relacji z Unią Europejską. Te dokumenty były rezultatem tysięcy godzin twardych negocjacji ze strony brytyjskich urzędników oraz wielu, wielu spotkań, które ja i inni ministrowie odbyliśmy z naszymi unijnymi odpowiednikami - powiedziała May.

Źródło: EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA/PAP Dominic Raab zrezygnował

"Szczere spotkanie" z Theresą May. Premier "świadoma obaw" koalicjanta Liderka... czytaj dalej » Szefowa rządu zaznaczyła, że "głęboko wierzy", iż wypracowany tekst jest "najlepszym, co może być wynegocjowane". Przyznała jednak, że "wybory przed nami były trudne, w szczególności w kwestii tzw. mechanizmu awaryjnego (ang. backstop) dotyczącego Irlandii Północnej". - Kolektywna decyzja rządu jest jednak taka, że rząd powinien zgodzić się na tę treść wersji roboczej umowy wyjścia i zarysu deklaracji politycznej. To decydujący krok, który pozwoli nam posunąć się naprzód i sfinalizować porozumienie w najbliższych dniach - ogłosiła.



Wypowiedź May nie była jasna w kwestii, czy ministrowie poparli przedstawioną propozycję jednogłośnie czy też - jak spekulowały media - niektórzy z ministrów sprzeciwili się tej decyzji, potencjalnie rezygnując z zajmowanego stanowiska.

W związku z postępem w negocjacjach w sprawie brexitu przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zwołał nadzwyczajny szczyt 27 państw członkowskich na 25 listopada. Przywódcy mają na nim zatwierdzić porozumienie dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

Źródło: EPA/NEIL HALL Esther McVey zrezygnowała