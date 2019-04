"Upór Brukseli i nieskuteczność Londynu". Chaos w sprawie brexitu





Foto: Reuters TV | Video: Fakty TVN Tusk proponuje przesunięcie brexitu o rok (materiał "Faktów" TVN z 5 kwietnia)

Brytyjska opozycyjna Partia Pracy skrytykowała w piątek trwające negocjacje w sprawie znalezienia rozwiązania dotyczącego wyjścia kraju z Unii Europejskiej, podkreślając swój "zawód" z powodu tego, że w ich toku "rząd nie zaoferował realnych zmian ani kompromisu". Premier Irlandii Leo Varadkar ocenił z kolei, że wielomiesięczne przedłużenie procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii "może mieć więcej sensu" niż sugerowane przez premier Theresę May opóźnienie brexitu jedynie do końca czerwca.

W krótkim komunikacie dla mediów po kolejnym dniu rozmów w poszukiwaniu wyjścia z trwającego od miesięcy impasu Partia Pracy wezwała premier Theresę May "do przedstawienia realnych zmian w jej porozumieniu" o brexicie.

Szef brytyjskiej dyplomacji: naszym pierwszym wyborem jest szybkie, czyste wyjście z Unii Brytyjski... czytaj dalej » Minister do spraw brexitu w gabinecie cieni Keir Starmer zaznaczył, że partia "chce kontynuować rozmowy i w tym tonie zwróciła się do rządu". - Ale jeśli mamy znaleźć kompromis, potrzeb zmian - zastrzegł.

Jak dodał, szczególnym problemem jest to, że - jego zdaniem - otoczenie szefowej rządu "nie bierze pod uwagę jakichkolwiek zmian w tekście deklaracji politycznej" dotyczącej przyszłych relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską. Dokument ten stanowi załącznik do głównego tekstu umowy.

Downing Street zapewnia: przedstawiliśmy poważne propozycje

Do krytyki laburzystów odniósł się rzecznik Downing Street, który ocenił, że władze przedstawiły "poważne propozycje" i "są przygotowane do pracy nad zmianami w deklaracji w celu doprowadzenia do powstania porozumienia akceptowalnego dla obu stron".

- Jesteśmy gotowi do prowadzenia dalszych rozmów przez weekend w celu znalezienia takich zmian przed środową Radą Europejską - dodał. Podkreślił równocześnie, że rząd jest "zdeterminowany, by konstruktywnie pracować nad realizacją brexitu, za którym zagłosowali ludzie oraz uniknięciem udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego".

Swoje wątpliwości wyraziła także pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon, która rozmawiała z May w środę.

May w liście do Tuska prosi o odłożenie brexitu. Zapowiada przygotowania do wyborów Brytyjska premier... czytaj dalej » - Chciała wiedzieć, gdzie mz możemy ustąpić, ale odmówiła wskazania tego, na jakie kompromisy ona jest gotowa. To przedziwne podejście jak na kogoś, kto tak rozpowiada, jak chce doprowadzić do konsensusu, a jedynie marnuje jeszcze więcej czasu - napisała na Twitterze.

"Opuszczenie Wspólnoty stało się chaotyczne ze względu na upór Brukseli i nieskuteczność Londynu"

Wcześniej oświadczenie wydała także liderka wspierającej mniejszościowy rząd May północnoirlandzkiej Demokratycznej Partii Unionistów (DUP) Arlene Foster, która skrytykowała szefową rządu za złożenie wniosku o wydłużenie procesu wyjścia z UE do końca tego roku, z opcją udziału w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

May zaznaczyła w wysłanym w piątek liście do Donalda Tuska, że jej rząd "będzie chciał ustalić harmonogram ratyfikacji, który pozwoli na wyjście ze Wspólnoty przed 23 maja 2019 r. i odwołanie (w Wielkiej Brytanii) wyborów do Parlamentu Europejskiego", ale dodała, że jednocześnie "będzie kontynuował odpowiedzialne przygotowania do ich organizacji, gdyby to okazało się niemożliwe".

Merkel w Irlandii: będziemy robić wszystko, by uniknąć brexitu bez umowy Niemiecka... czytaj dalej » - Ostatnia prośba premier (...) nie jest zaskakująca, ale jest niezadowalająca. Nie powinniśmy byli znaleźć się w takiej sytuacji. Opuszczenie Wspólnoty stało się chaotyczne ze względu na upór Brukseli i nieskuteczność Londynu - oceniła Foster.

Jak zaznaczyła, ewentualny udział Brytyjczyków w wyborach do PE byłby właściwym podsumowaniem "zdezorganizowanego i niedbałego podejścia premier do negocjacji" z UE.

Szefowa DUP skrytykowała także prowadzone rozmowy z opozycyjną Partią Pracy, mówiąc, że "premier nie powinna marnować czasu na uzależnianie przyszłości (kraju) od Jeremy'ego Corbyna", szefa tego ugrupowania.

- Ten czas byłby lepiej wykorzystany na wypracowanie korzystniejszej umowy, której postanowienia spełniałyby oczekiwania wszystkich części Zjednoczonego Królestwa - podkreśliła.

Premier Irlandii: dłuższe opóźnienie brexitu może mieć więcej sensu

Irlandzki szef rządu Leo Varadkar powiedział tymczasem, że "żadna ze strony nie chce, aby w przyszłym tygodniu doszło do brexitu bez umowy, ale chcemy też uniknąć przeciągających się wydłużeń, które tylko zwiększają niepewność".

Podkreślił, że priorytetem pozostaje uniknięcie sytuacji, w której Wielka Brytania opuściłaby Wspólnotę bez żadnego porozumienia w sprawie przyszłych stosunków z UE.

Ministrowie May gotowi na ustępstwa? "Dla obu stron będzie to bolesne" Członkowie... czytaj dalej » Pytany o sugerowane przez przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska roczne opóźnienie brexitu z opcją skrócenia tego okresu w razie wypracowania porozumienia w sprawie warunków wyjścia - ochrzczone przez brytyjskie media "flextension" (elastyczne przedłużenie) - Varadkar odparł, że "wszystkie te rzeczy są możliwe".

Ocenił, że wielomiesięczne przedłużenie procesu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii "może mieć więcej sensu" niż sugerowane przez brytyjską premier Theresę May opóźnienie brexitu jedynie do końca czerwca.

Co dalej z brexitem?

Wielka Brytania ma czas do 12 kwietnia, by zdecydować się albo na brexit bez umowy, albo uzyskać zgodę UE na przedłużenie członkostwa we Wspólnocie i znalezienie nowego sposobu na wyjście z impasu politycznego. Mogłoby ono na przykład polegać na drugim referendum w sprawie brexitu lub znacznej zmianie proponowanego modelu relacji z UE (na przykład pozostanie we wspólnym rynku lub w unii celnej).