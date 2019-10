Johnson chce głosowania nad porozumieniem brexitowym. Zdecyduje John Bercow

Boris Johnson w poniedziałek spróbuje poddać raz jeszcze pod głosowanie w Izbie Gmin porozumienie z Unią Europejską o warunkach brexitu. Początkowo zaplanowane na sobotę głosowanie nad umową wynegocjowaną przez brytyjskiego premiera nie odbyło się ze względu na przyjęcie przez deputowanych poprawki Oliviera Letwina.

- Nie możemy pozwolić, by list parlamentu doprowadził do opóźnienia (brexitu-red.) przez parlament - mówił Johnson, wyjaśniając, że chce, aby posłowie w jasny sposób się wypowiedzieli w poniedziałek, czy popierają porozumienie, czy też nie.

W niedzielę minister spraw zagranicznych Dominic Raab przekonywał, że w parlamencie jest wystarczające poparcie dla porozumienia i zapewnił, że Wielka Brytania opuści UE w obecnie obowiązującym terminie, 31 października. Przypuszczenie, że posłowie poprą umowę, wyraził też poseł niezależny Oliver Letwin, którego poprawka spowodowała odłożenie głosowania.

"Nie będę negocjował z Unią Europejską przełożenia terminu" Przyjmując w... czytaj dalej » "Opóźniająca poprawka Letwina spowodowała, że sobotnie głosowanie byłoby pozbawione sensu i odebrała posłom oraz opinii publicznej szansę na zakończenie niepewności. Parlament musi w prosty sposób zagłosować w sprawie umowy: czy posłowie chcą respektować wynik referendum (z 2016 roku-red), jak twierdzą, czy też chcą całkowicie opóźnić i anulować brexit" - oświadczyło Downing Street.

Zapowiedziano również, że podczas poniedziałkowego posiedzenia rząd przedstawi ustawy niezbędne do implementacji porozumienia z UE.

Decyzja o tym, czy zezwolić na głosowanie w sprawie porozumienia, należy do spikera Izby Gmin Johna Bercowa, który mógłby się na to nie zgodzić, argumentując to tym, że nie można podczas jednej sesji parlamentu dwukrotnie zgłaszać tej samej ustawy. Decyzję w tej sprawie Bercow, któremu zwolennicy brexitu zarzucają brak bezstronności, ogłosi po wznowieniu obrad w poniedziałek o godz. 15.30 czasu w Polsce.

Poprawka pokrzyżowała plany Johnsona

Zgodnie z przyjętą a sobotę poprawką decyzja posłów o poparciu porozumienia z UE została wstrzymana do czasu przyjęcia i wejścia w życie pakietu niezbędnych ustaw regulujących proces wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

W efekcie Johnson zobligowany decyzją parlamentu musiał w sobotę wysłać do Brukseli wniosek o przesuniecie daty wyjścia z UE do 31 stycznia 2020 roku, choć się pod nim nie podpisał i dołączył do niego list, w którym wyjaśnia, że to decyzja posłów, a nie jego, a on sam uważa ją za błędną.

Źródło: PAP Polityczna mapa Wielkiej Brytanii