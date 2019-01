Runęła tama, ruszyła ogromna lawina błota. Kilkaset osób zaginionych

W brazylijskim stanie Minas Gerais zawaliła się tama w kopalni rudy żelaza, należącej do spółki górniczej Vale SA. Media informują o co najmniej dwustu zaginionych osobach.

Wypadek miał miejsce w gminie Brumadinho, liczącej 39 tysięcy mieszkańców, położonej 60 km na południowy zachód od Belo Horizonte, stolicy Minas Gerais.

W wyniku zniszczenia tamy uwolniona została ogromna ilość szlamu i błota, które rozlały się po okolicach i zmusiły do ewakuacji mieszkańców z rejonów położonych w sąsiedztwie kopalni.

Według świadków tama została doszczętnie zniszczona. Na filmach zamieszczanych w internecie przez świadków wydarzenia widać ogromną lawinę błota, która zalewa domy, niszczy drogi i dewastuje środowisko naturalne.

Do akcji ratowniczej skierowano helikoptery, których zadaniem jest przede wszystkim ratowanie ludzi, uwięzionych w szlamie.

Oglądaj Wideo: Reuters Interwencja ratownicza w gminie Brumadinho po zawaleniu tamy

Powtórka katastrofy z 2015 roku

W 2015 roku, także w stanie Minas Gerais, doszło do pęknięcia dwóch tam, co doprowadziło do katastrofy ekologicznej.

Woda, która wówczas przelała się przez zapory na rzece Rio Doce w gminie Mariana, zniszczyła kopalnie rudy żelaza i niosąc zanieczyszczone surowce rozlała się w promieniu 500 km. Zginęło wtedy 19 osób, a pół tysiąca straciło dach nad głową.

Źródło: Google Maps Wypadek miał miejsce w gminie Brumadinho