Miesiąc po katastrofie nadal szukają ciał pod zwałami błota

Video: Policja w Sao Paulo

Policjanci uratowali 9-latkę uwięzioną pod warstwą błota

9-latka uwięziona pod metrową warstwą błota i skuteczna interwencja brazylijskiej policji. Do sieci trafiło właśnie nagranie, na którym widać jak policjanci odkopują i uwalniają dziewczynkę. Funkcjonariusze patrolowali okolice, gdy podbiegła do nich kobieta. Przekazała, że na 9-letnią dziewczynkę zeszła lawina błotna, a dziecko jest uwięzione pod powierzchnią. Służby zrezygnowały z ciężkiego sprzętu i razem z obecnymi na miejscu ludźmi zaczęto kopać i usuwać ziemię rękami. Po chwili udało się zlokalizować dziewięciolatkę. Dziewczynka przygnieciona była metrową warstwą błota i miała problemy z oddychaniem. W pierwszej kolejności zapewniono jej dostęp do świeżego powietrza. Potem udało się ją wyciągnąć. 9-latka została zabrana do szpitala i - jak przekazują służby - zdążyła już wydobrzeć.

