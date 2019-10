Napad na lotnisko, spalone ciężarówki i zakładnicy. Złodzieje zginęli

Brazylijscy policjanci zastrzelili w czwartek trzech uzbrojonych przestępców, którzy włamali się do terminalu cargo lotniska w mieście Campinas na południu kraju. Mężczyźni w czasie napadu postrzelili ochroniarzy, a następnie starali się zbiec ze zrabowanymi pieniędzmi, podpalając ciężarówki na autostradzie - podały lokalne władze.

Dwóch napastników zostało zabitych w czasie ucieczki z międzynarodowego portu lotniczego Viracopos w mieście Campinas, niedaleko Sao Paulo.

Trzeci z napastników włamał się do domu i wziął matkę i dziecko jako zakładników. Mężczyzna został zastrzelony przez snajpera, a przetrzymywane przez niego osoby uwolniono bez uszczerbku na zdrowiu - przekazała policja.

W czasie napadu przestępcy postrzelili dwóch ochroniarzy, którzy trafili do lokalnego szpitala. Jak podała agencja Reutera, obydwaj przeżyli.

Źródło: PAP/EPA/LEANDRO FERREIRA Broń używana przez napastników w czasie napadu

By przedostać się do terminalu, włamywacze użyli auta przerobionego na wzór pojazdu wykorzystywanego przez armię. Przebili się do terminalu, a po zrabowaniu gotówki starali uciec z portu lotniczego. Nie jest nadal jasne, jaką sumę ukradli.

W czasie pościgu na autostradzie Santos Dumont mężczyźni spalili trzy ciężarówki, żeby zablokować drogę policji.

Viracopos jest jednym z największych lotnisk w kraju, a jego znaczenie ciągle rośnie. Jest to także macierzysty port linii lotniczych Azul SA. Linia przekazała, że w związku z napadem w czwartek lotnisko zamknięto na 20 minut, a niektóre loty zostały odwołane.

Około południa sytuacja wróciła do normy.

Źródło: Mapy Google, tvn24.pl Do zdarzenia doszło na lotnisku Viracopos w mieście Campinas, niedaleko Sao Paulo