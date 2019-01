Minister: prawie cztery tysiące tam w Brazylii grozi katastrofą

Pozostałe informacje

Nawet do 250 tysięcy Brytyjczyków mieszkających w pozostałych państwach Unii Europejskiej może wrócić do Wielkiej Brytanii w... czytaj dalej »

Sąd Najwyższy Wenezueli wydał we wtorek zakaz opuszczania kraju przez lidera opozycji Juana Guaido, który przed tygodniem... czytaj dalej »

"Podzielamy ambicje brytyjskiego parlamentu, by uniknąć scenariusza brexitu bez umowy UE ze Zjednoczonym Królestwem" -... czytaj dalej »

Do 84 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych po przerwaniu tamy w kopalni rudy żelaza Corrego do Feijao w stanie Minas Gerais w... czytaj dalej »

W wyniku ataku, do jakiego doszło w mieście Zamboanga na południu Filipin, gdzie do jednego z meczetów wrzucono w środę rano... czytaj dalej »

Kanada otrzymała formalny wniosek o ekstradycję Meng Wanzhou, wiceprezes firmy Huawei - potwierdził we wtorek minister... czytaj dalej »

wczoraj, 22:01

Odtwórz: Izba Gmin za renegocjacją porozumienia o wyjściu z UE i przeciwko brexitowi bez umowy

Izba Gmin zagłosowała we wtorek za dwiema poprawkami do "planu B" zaproponowanego przez rząd Theresy May. Pierwsza sygnalizuje... czytaj dalej »