Skazany za kradzież, zamordowany w więzieniu. "Mój syn nie poszedł tam, by zginąć"

Ukradł telefon, jechał na kradzionym motocyklu. Został zatrzymany i skazany. 22-letni Efraim trafił do brazylijskiego więzienia w Altamirze na osiem lat. Pod koniec lipca w placówce wybuchły zamieszki i walka między gangami. W ich wyniku brutalnie zamordowanych zostało 58 osób, w tym on. Jego matka za śmierć syna wini lokalne władze, które nie zapobiegły masakrze. Zapowiada walkę o sprawiedliwość, by jego śmierć nie poszła na marne.

Pod koniec lipca w zakładzie karnym Centro de Recuperacao Regional de Altamira w północnym stanie Para w Brazylii jeden z gangów przypuścił atak na część więzienia, w której przebywali członkowie drugiego gangu.

Zaczęło się od podpalenia jednej z cel. W efekcie część zakładu karnego stanęła w ogniu. Według informacji przekazanych przez stanowy Nadzór Systemu Penitencjarnego (Susipe) dym dostał się do innych fragmentów więzienia, w których przebywali skazani. Niektórzy więźniowie zmarli przez uduszenie się. W trakcie walk 16 osobom ścięto głowy.

W masakrze zginęło łącznie 58 osób.

"Mój syn nie poszedł do więzienia, by w nim zginąć"

Jednym z zamordowanych był 22-letni Efraim. - Gdy myślę o tym, w jaki sposób zginął mój syn, ogarnia mnie smutek i żal - mówi Odijane Mota, matka mężczyzny.

Agencja Reutera zwraca uwagę, że kobieta udzieliła wywiadu w czarnych okularach, pod którymi maskowała opuchnięte od łez oczy.

Według kobiety, jej syn "nie był groźnym przestępcą". Odsiadywał wyrok ośmiu lat pozbawienia wolności w związku z kradzieżą telefonu komórkowego oraz poruszanie się na skradzionym motocyklu. Teraz kobieta zmaga się z "karą śmierci", którą wymierzyli mu współwięźniowie - zauważył Reuters.

Mota za masakrę w więzieniu wini władze stanowe, które nie zareagowały po tym, gdy w placówce wybuchł pożar. - Nigdy o tym nie zapomnę. Wiedząc, że nikt nic z tym nie zrobił (…), będę do końca życia nosić nienawiść w sercu. Mieli okazję, by temu zapobiec, mieli na to czas, ale nikt nic nie zrobił - powiedziała.

Agencja podkreśla, że kobieta zamierza walczyć o sprawiedliwość, żeby śmierć Efraima nie poszła na marne. - Mój syn nie poszedł do więzienia, by w nim zginąć. Nie poszedł tam, by zginąć - dodała.

Źródło: Google Maps Do wydarzeń doszło w zakładzie karnym w północnym stanie Para w Brazylii

Prezydent obiecuje walkę z więziennymi gangami

W brazylijskich więzieniach, zwłaszcza na północy kraju, między gangami często dochodzi do krwawych walk o kontrolę nad przemytem narkotyków. W styczniu 2017 roku w ciągu trzech tygodni w starciach w zakładach karnych w Brazylii zginęło w sumie blisko 150 osób.

W czterech więzieniach w Manaus, w stanie Amazonas na północy Brazylii, znaleziono w maju ciała co najmniej 40 więźniów. Jak poinformowały władze penitencjarne, wszyscy zostali uduszeni.

Odzyskanie kontroli nad zakładami karnymi oraz opanowanie potężnych gangów, które w nich panują, to jeden z najważniejszych celów polityki bezpieczeństwa wewnętrznego prezydenta Jaira Bolsonaro.

W czasie ostatniej kampanii wyborczej obiecywał twarde rozprawienie się z tym problemem.

Źródło: PAP Przemoc w brazylijskich więzieniach