Policjanci wkroczyli do biur greckiego przedsiębiorstwa po wycieku ropy

Foto: Reuters TV Video: Fakty TVN

"Wyglądała jak ropa, smoła". Czarna woda wyciekła do Wisły

Czarna woda wlewała się do potoku Bijasowickiego w Bieruniu i dalej do Wisły. Na filmie wygląda to jak toksyczny ściek. Okazało się, że nie jest tak źle. W pobliskiej pompowni popsuł się czujnik i do rzeki dostał się muł.

