Zamach bombowy w meczecie. Wśród ofiar brat przywódcy talibów

07.08 | Co najmniej 14 osób zginęło, a 145 zostało rannych w wyniku eksplozji samochodu pułapki, do której doszło w środę przed komisariatem policji w stolicy Afganistanu Kabulu - poinformowało afgańskie MSW.

05.08 | W niedzielę w centrum Kairu miała miejsce eksplozja, w wyniku której zginęło co najmniej 17 osób, a 32 zostały ranne - poinformowało w nocy z niedzieli na poniedziałek egipskie ministerstwo zdrowia.

01.08 | Co najmniej 32 osoby zginęły w czwartek podczas parady wojskowej w Adenie na południu Jemenu, gdzie mieści się siedziba uznawanego przez wspólnotę międzynarodową rządu jemeńskiego - podały źródła medyczne i w siłach bezpieczeństwa, na które powołuje się Reuters.

16.08 | Cztery osoby zginęły, a ponad 20 zostało rannych w eksplozji, do której doszło podczas piątkowych modlitw w meczecie na przedmieściach Kwety, stolicy prowincji Beludżystan w zachodnim Pakistanie - poinformowała policja.

