Episkopat Hiszpanii nie porozumiał się z organizacją ofiar nadużyć seksualnych





Niepowodzeniem zakończyły się rozmowy przedstawicieli Konferencji Episkopatu Hiszpanii i stowarzyszenia ANIR reprezentującego ofiary nadużyć seksualnych ze strony duchownych. Jeden z punktów spornych dotyczył powołania mieszanej komisji śledczej.

Jak poinformował w piątek Juan Cuatrecasas, prezes stowarzyszenia ANIR, negocjacje prowadzone od czwartku z władzami Kościoła nie przyniosły efektu.



- Przewodniczący Konferencji Episkopatu Hiszpanii kardynał Ricardo Blazquez odmówił spełnienia naszych żądań, wśród których było między innymi powołanie mieszanej komisji śledczej do spraw zbadania przypadków nadużyć seksualnych ze strony duchownych - wyjaśnił Cuatrecasas.



Szef ANIR ujawnił, że spotkanie z przewodniczącym hiszpańskiego Episkopatu zakończyło się całkowitym fiaskiem. - Nie osiągnęliśmy porozumienia w żadnej z omawianych kwestii - dodał aktywista.

Ukarać tych, którzy kryli winowajców

W piśmie przekazanym na ręce kardynała władze ANIR napisały, że domagają się ukarania zarówno odpowiedzialnych za nadużycia seksualne duchownych, jak i ludzi Kościoła, którzy kryli winowajców.



Według Cuatrecasasa podczas negocjacji kardynał Blazquez tłumaczył, że ustosunkowanie się hiszpańskiego Kościoła do żądań stowarzyszenia jest trudne z uwagi na brak nowych wytycznych w kwestii nadużyć ludzi Kościoła. Stolica Apostolska ma je opublikować dopiero w kwietniu.



Choć kardynał Blazquez potwierdził, że doszło do rozmów z władzami ANIR, odmówił podania szczegółów. Tłumaczył, że hierarchia kościelna nie podaje do publicznej wiadomości informacji ze spotkań, w których uczestniczą ofiary wykorzystywania seksualnego. W negocjacjach brał udział między innymi wiceszef stowarzyszenia, który w przeszłości padł ofiarą nadużyć w diecezji Leon.

Nie będzie dochodzenia

Pod koniec lutego kardynał Blazquez zapowiedział, że Konferencja Episkopatu Hiszpanii nie przeprowadzi dochodzenia w sprawie dawnych nadużyć seksualnych popełnianych przez osoby duchowne wobec nieletnich, gdyż “nie ma narzędzi” do realizacji rzeczowego śledztwa w tej sprawie.



Hierarcha tłumaczył, że taka decyzja wynika między innymi z braku siły nacisku na lokalne struktury Kościoła. Dodał, że hiszpańskie diecezje są jednak gotowe do bezpośredniej współpracy z wymiarem sprawiedliwości w sprawie walki z nadużyciami seksualnymi duchownych.