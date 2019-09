Czekali na Johnsona w pełnym słońcu, ten się spóźnił. Policjantka zasłabła

"Tak szaleje Boris Johnson, by przyciągnąć wyborców Brexit Party"

Video: Fakty o Świecie TVN24 BiS

"Tak szaleje Boris Johnson, by przyciągnąć wyborców Brexit...

Sytuacja polityczna w Wielkiej Brytanii zupełnie się zmieniła. W wyborach europejskich pierwsze miejsce miała Brexit Party założona przez Nigela Farage'a. Na drugim miejscu byli liberałowie - mówił w "Faktach o Świecie" TVN 24 BiS Michał Dembiński z Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, komentując to, jak uparcie premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson dąży do wyprowadzenia swojego kraju z Unii Europejskiej 31 października. - Tak szaleje Boris Johnson, by przyciągnąć wyborców Brexit Party - zgodził się Michał Broniatowski, dziennikarz portalu Politico.eu.

»