Boris Johnson zrezygnował ze stanowiska szefa dyplomacji Wielkiej Brytanii

Brytyjski minister spraw zagranicznych Boris Johnson zrezygnował w poniedziałek ze stanowiska - poinformowało Downing Street. To drugi w ciągu doby minister, który odszedł z rządu premier Theresy May.

To on ma doprowadzić do brexitu Eurosceptyczny... czytaj dalej » "W dzisiejsze popołudnie premier zaakceptowała rezygnację Borisa Johnsona z funkcji ministra spraw zagranicznych. Jego następca zostanie ogłoszony niebawem. Premier dziękuje Borisowi za jego pracę" - brzmi oficjalny komunikat przekazany przez Downing Street, a więc biuro szefowej brytyjskiego rządu.

Kryzys w brytyjskim rządzie

W niedzielę ze stanowiska zrezygnował z kolei minister do spraw brexitu David Davis

Do kryzysu w rządzie May doszło zaledwie dwa dni po zaprezentowaniu w piątek trzystronicowego zarysu rządowego stanowiska w sprawie dalszych negocjacji dotyczących wyjścia z UE. Został on przyjęty - jak przekonywała premier - przy poparciu wszystkich ministrów podczas całodniowego wyjazdowego posiedzenia rady gabinetowej w letniej rezydencji szefowej rządu w Chequers.

Zaprezentowany tekst był jednak w weekend ostro krytykowany przez polityków z eurosceptycznego skrzydła Partii Konserwatywnej, w tym przez ekscentrycznego posła Jacoba Reesa-Mogga, który jest jednym z faworytów do zastąpienia May na stanowisku premiera. Oskarżali oni rząd o nadmierne ustępstwa wobec Brukseli.

Minister do spraw brexitu odchodzi. "Wiele przypadków, w których nie zgadzał się z linią" Brytyjski... czytaj dalej » Tłumacząc powody rezygnacji, Davis uwypuklił w swoim liście do premier podziały dotyczące strategii negocjacyjnej, przyznając, że w ciągu ostatniego roku było "wiele przypadków, w których nie zgadzał się z przyjętą linią polityki" Downing Street. Chodzi m.in. o zaakceptowanie postulowanej przez Komisję Europejską kolejności rozmów w sprawie brexitu.

Czas próby dla May

Jak pisze Reuters, dwie rezygnacje w gabinecie Theresy May stawiają ją w złej sytuacji, ograniczając możliwości rządu w okresie największego zwrotu w brytyjskiej polityce zagranicznej i handlowej od lat.

Agencja zwraca również uwagę na fakt, że rezygnacja Johnsona stawia znak zapytania nad dalszymi negocjacjami z Brukselą w sprawie brexitu. May chce utrzymać stanowisko, aby brexit przebiegł w sposób najbardziej przyjazny dla brytyjskiego biznesu.

Jednak - jak pisze agencja - dla May będzie to czas próby, który może ją kosztować nawet utratę stanowiska.

Tusk: politycy odchodzą, pozostają problemy, które wywołali

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk na Twitterze skomentował informację o dymisji Johnsona.



"Politycy przychodzą i odchodzą, ale pozostają ludzkie problemy, które spowodowali. Mogę tylko żałować, że pomysł Brexitu nie odszedł razem z Davisem i Johnsonem. Ale… kto wie?" - napisał szef Rady Europejskiej.



Politicians come and go but the problems they have created for people remain. I can only regret that the idea of #Brexit has not left with Davis and Johnson. But...who knows? — Donald Tusk (@eucopresident) 9 lipca 2018

Wielka Brytania rozpoczęła proces wyjścia z Unii 29 marca 2017 roku i powinna opuścić Wspólnotę 29 marca 2019 roku. Zgodnie z dotychczasowym porozumieniem o okresie przejściowym wszystkie dotychczasowe zasady - w tym dotyczące swobody przepływu osób - będą obowiązywały do 31 grudnia 2020 roku. Dopiero po tej dacie miałoby wejść w życie nowe porozumienie, którego szczegóły omawiano w piątek w Chequers.