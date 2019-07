Wielka Brytania ma nowego premiera





Boris Johnson odebrał w środę z rąk królowej Elżbiety II formalną nominację na stanowisko premiera. Jeszcze tego samego dnia polityk ma powołać pierwszych członków swojego rządu.

EKSCENTRYCZNA GWIAZDA BRYTYJSKIEJ POLITYKI. KIM JEST BORIS JOHNSON



Johnson został powołany na stanowisko podczas prywatnej ceremonii z udziałem monarchini w Pałacu Buckingham, stając się 14. premierem urzędującym za jej panowania.

Królowa przyjęła wcześniej rezygnację 76. szefowej rządu - Theresy May.

Po opuszczeniu Pałacu, nowy premier skierował się na Downing Street, gdzie wygłosił swoje pierwsze wystąpienie do narodu.



The Queen received The Right Honourable Boris Johnson MP in an Audience this afternoon and requested him to form a new Administration. https://t.co/WMFksFMo4Spic.twitter.com/mngEVnxm8X — The Royal Family (@RoyalFamily) July 24, 2019

Johnson: wyjdziemy z Unii Europejskiej do 31 października

Ekscentryczna gwiazda brytyjskiej polityki stanie na czele rządu. Kim jest Boris Johnson? Przez osiem lat... czytaj dalej » Przemawiając na Downing Street, polityk odrzucił wątpliwości "niedowiarków" dotyczące brexitu.

Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej 31 października - zapewnił Johnson. Zapowiedział, że zamierza wypracować nową umowę ze wspólnotą.

- Zawrzemy nową umowę, lepszą umowę, która zmaksymalizuje możliwości brexitu, co pozwoli nam rozwijać nowe i ekscytujące partnerstwo z pozostałą częścią Europy, oparte na wolnym handlu i wzajemnym wsparciu. Jestem w pełni przekonany, że w ciągu 99 dni dopniemy tego, ponieważ Brytyjczycy mają dość czekania. Nadszedł czas na działanie, podejmowanie decyzji, aby dać im silne przywództwo oraz zmienić ten kraj na lepsze - podkreślił. Zadeklarował, że nowe porozumienie pomiędzy Londynem a Brukselą zawierać będzie kontrowersyjny mechanizm awaryjny dla Irlandii Północnej. Dodał, że zleci także przygotowania na wypadek, gdyby Wielka Brytania "była zmuszona" do bezumownego opuszczenia Wspólnoty.

Kluczowe punkty programu

Przedstawiając kluczowe propozycje swojego programu, polityk zapowiedział również między innymi skrócenie czasu oczekiwania na wizytę u lekarza rodzinnego, rozwiązanie kryzysu dotyczącego opieki społecznej nad osobami starszymi oraz odwrócenie cięć budżetowych dotyczących policji i rekrutację około 20 tysięcy nowych funkcjonariuszy.

Johnson podkreślił też, że jego celem jest odnowienie więzów łączących wszystkie kraje Zjednoczonego Królestwa i "uwolnienie produktywności nie tylko Londynu i południowo-wschodniej Anglii, ale każdego zakątka Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej".

Źródło: BBC, tvn24.pl Kariera polityczna Borisa Johnsona