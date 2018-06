Szef brytyjskiej dyplomacji: decyzja Amerykanów "godna pożałowania"

We wtorek Stany Zjednoczone wystąpiły z Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Decyzja administracji Trumpa wzbudziła szereg komentarzy ze strony ministrów, ambasadorów, a także przedstawicieli ONZ. Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Boris Johnson określił decyzję USA jako "godną pożałowania".

Antonio Guterres sekretarz generalny ONZ powiedział w oświadczeniu w reakcji na wystąpienie USA z Rady Praw Człowieka ONZ, że "znacznie bardziej wolałby”, aby USA pozostały członkiem Rady.



W oświadczeniu na stronie internetowej organizacji podkreślono, że Rada Praw Człowieka odgrywa "bardzo ważną rolę w promowaniu i ochronie praw człowieka w całym świecie".



Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka Zeid Ra'ad al-Hussein na Twitterze określił decyzję Stanów Zjednoczonych jako "rozczarowującą". Ponadto dodał, że "zważywszy na stan praw człowieka w dzisiejszym świecie, USA powinny rozszerzać współpracę, a nie z niej rezygnować".



Amerykańska ambasador przy ONZ Nikki Haley, a także sekretarz stanu Mike Pompeo ogłosili decyzję USA o wystąpieniu z Rady Praw Człowieka ONZ we wtorek. Obwinili Radę o uprzedzenia wobec Izraela, a jej działalność poddali krytyce.

Haley wyjaśniła, że Stany Zjednoczone zdecydowały się na taki krok, ponieważ zobowiązania Stanów Zjednoczonych "nie pozwalają im na pozostawanie w pełnej hipokryzji, wyrachowanej organizacji, która jest parodią praw człowieka".

Trudne relacje USA z Radą

Rada Praw Człowieka ONZ, z siedzibą w Genewie, powstała w 2006 roku zastępując i przejmując większość funkcji dawnej Komisji Praw Człowieka ONZ.



Stany Zjednoczone w czasach administracji republikańskiego prezydenta USA George'a W. Busha (2001-2009) bojkotowały prace Rady z powodu jej krytycznej postawy wobec Izraela.



Następca George’a W. Busha, przedstawiciel Partii Demokratycznej w Białym Domu, prezydent Barack Obama włączył USA do prac Rady w 2009 roku w nadziei na poprawienie jej skuteczności.