Boris Johnson następcą Theresy May

Ogłoszono wyniki korespondencyjnego głosowania członków brytyjskiej Partii Konserwatywnej na następcę Theresy May na stanowiskach lidera partii i w rezultacie premiera Wielkiej Brytanii. Zgodnie z oczekiwaniami ekspertów i bukmacherów, były minister spraw zagranicznych Boris Johnson pokonał obecnego szefa dyplomacji Jeremy'ego Hunta.

Głosowanie zakończyło się w poniedziałek. Nowy premier Boris Johnson najprawdopodobniej obejmie stanowisko 24 lipca, po cotygodniowej sesji pytań i odpowiedzi, która będzie dla ustępującej szefowej gabinetu, Theresy May, okazją do pożegnania się z urzędem.

Kandydatów było dwóch

Boris Johnson, który był faworytem głosowania, w 2001 roku wygrał wybory do Izby Gmin w okręgu Henley-on-Thames. Szybko stał się rozpoznawalnym politykiem. W 2007 roku został burmistrzem Londynu, w 2012 udało mu się uzyskać reelekcję. Do Izby Gmin wrócił w 2015 roku, zachowując stanowisko burmistrza Londynu do 2016 roku. W kolejnych wyborach na szefa miejskiej administracji nie wziął udziału.

Johnson, od 2016 roku minister spraw zagranicznych, stał się jedną z twarzy kampanii na rzecz brexitu. Ze stanowiska szefa dyplomacji ustąpił w lipcu 2018 roku, chwilę po dymisji negocjatora ds. brexitu, Davida Davisa.

Jego rywal do schedy po May, Jeremy Hunt, przed wejściem do polityki był przedsiębiorcą. Decydując się na karierę polityczną, sprzedał założone przez siebie wydawnictwo Hotcourses za 30,1 milionów funtów. W 2005 roku został wybrany do Izby Gmin. W 2010 roku został sekretarzem ds. kultury, mediów i sportu. Jego głównym zadaniem było przygotowanie Igrzysk Olimpijskich.

Potem pełnił funkcję ministra zdrowia i przetrwał serię kryzysów związanych z tą sferą. W referendum w sprawie brexitu opowiedział za pozostaniem w Unii Europejskiej. W 2018 roku po dymisji Johnsona zastąpił go na stanowisku ministra spraw zagranicznych.

"Miodowy miesiąc" do września?

Dla nowego szefa rządu pierwszym wyzwaniem będzie przeprowadzenie kolejnych kroków związanych z brexitem: wznowienie rozmów z Unią Europejską i wypracowanie kompromisu dotyczącego warunków opuszczenia Wspólnoty lub alternatywnie przygotowanie kraju do bezumownego brexitu.

Parlament kończy pracę 25 lipca. Jak podkreślają obserwatorzy, jeśli nowy premier przetrwa na Downing Street pierwszą dobę, będzie mieć "gwarancję spokoju" i "miesiąc miodowy" do początku września, kiedy deputowani wrócą po wakacjach.