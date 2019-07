"Wybór Borisa Johnsona nie zmienia prostego faktu". Politycy gratulują i komentują

Przyszła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen "z niecierpliwością" czeka na dobrą współpracę z Borisem Johnsonem jako premierem Wielkiej Brytanii, prezydent USA Donald Trump uważa, że Johnson jako szef rządu "będzie wielki!", a gratulacjom płynącym z Iranu towarzyszą nawiązania do ostatniego ochłodzenia stosunków między oboma państwami.

We wtorek ogłoszono, że Boris Johnson wygrał wewnętrzne głosowanie w Partii Konserwatywnej na nowego lidera ugrupowania i w konsekwencji na nowego brytyjskiego premiera. Misję utworzenia rządi Johnson otzyma najprawdopodobniej w środę.

Johnson pokonał w wyborach obecnego szefa dyplomacji, swego następcę na tym stanowisku, Jeremy'ego Hunta

Źródło: BBC, tvn24.pl Kariera polityczna Borisa Johnsona

Trump o Johnsonie: będzie wielki!

Decyzję brytyjskich konserwatystów komentują politycy z wielu krajów.

"Gratulacje dla Borisa Johnsona za zostanie nowym premierem Wielkiej Brytanii. Będzie wielki!" - napisał amerykański prezydent Donald Trump na Twitterze.



Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 lipca 2019





"Unia Europejska nie zmienia stanowiska"

Ekscentryczna gwiazda brytyjskiej polityki stanie na czele rządu. Kim jest Boris Johnson? Przez osiem lat... czytaj dalej » Podczas wspólnej konferencji w Paryżu prezydent Francji Emmanuel Macron i przyszła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen także pogratulowali Borisowi Johnsonowi.

- Przede wszystkim gratulacje dla Borisa Johnsona za nominację na premiera. Z niecierpliwością czekam na dobrą współpracę z nim - powiedziała von der Leyen.

W podobnym duchu wypowiedział się francuski przywódca, który wyraził nadzieję na "jak najszybszą" współpracę z Johnsonem, nie tylko w sprawie brexitu, ale także innych kwestii międzynarodowych, takich jak napięcia z Iranem.

Macron będzie rozmawiał z Johnsonem w nadchodzących dniach - zapowiedział przedstawiciel Pałacu Elizejskiego, nie ujawniając więcej szczegółów.

Tymczasem francuska eurodeputowana Nathalie Loiseau ostrzegła Johnsona, że Unia Europejska nie zmieni swojego stanowiska w sprawie brexitu. "Choć wszyscy chcemy, aby stosunki między Wielką Brytanią a Unią były jak najbliższe i jak najbardziej konstruktywne, wybór Borisa Johnsona nie zmienia prostego faktu: mamy dobrą umowę i Unia będzie przy niej obstawała" - napisała Loiseau na Twitterze.

"Z niecierpliwością czekamy na konstruktywną współpracę"

Unijny negocjator do spraw brexitu Michel Barnier także oświadczył na Twitterze, że "z niecierpliwością" czeka "na konstruktywną współpracę z premierem Johnsonem, gdy obejmie on urząd, aby ułatwić ratyfikację umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE i aby brexit był uporządkowany".

"Jesteśmy również gotowi do zmiany uzgodnionej deklaracji dotyczącej nowego partnerstwa" - dodał, odnosząc się do deklaracji politycznej, która została podpisana przy okazji zawarcia umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.



We look forward to working constructively w/ PM @BorisJohnson when he takes office, to facilitate the ratification of the Withdrawal Agreement and achieve an orderly #Brexit. We are ready also to rework the agreed Declaration on a new partnership in line with #EUCO guidelines. — Michel Barnier (@MichelBarnier) 23 lipca 2019





Teheran gratuluje i ostrzega

Krytykuje Johnsona, odchodzi z rządu, "aby móc swobodnie wyrażać opinię" Brytyjski... czytaj dalej »

W czasie, gdy w stosunkach między Iranem a Wielką Brytanią panuje napięcie związane z wzajemnym zatrzymywaniem tankowców, gratulacje przekazał Johnsonowi także minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif. We wpisie na Twitterze zapewnił, że Teheran nie chce konfrontacji z Londynem.

"Gratuluję mojemu byłemu odpowiednikowi Borisowi Johnsonowi zastania premierem Wielkiej Brytanii. Iran nie chce konfrontacji. Ale mamy 1500 mil wybrzeża Zatoki Perskiej. To są nasze wody i będziemy ich bronili" - napisał Zarif.

"Przejęcie przez rząd (Theresy) May irańskiego tankowca na rozkaz Stanów Zjednoczonych jest czystym piractwem" - ocenił szef irańskiej dyplomacji.



The May govt's seizure of Iranian oil at behest of US is piracy, pure & simple.



I congratulate my former counterpart, @BorisJohnson on becoming UK PM.



Iran does not seek confrontation. But we have 1500 miles of Persian Gulf coastline.These are our waters & we will protect them pic.twitter.com/svEqmEHQBM — Javad Zarif (@JZarif) 23 lipca 2019





W piątek irańska Gwardia Rewolucyjna przejęła brytyjski tankowiec Stena Impero w pobliżu cieśniny Ormuz. Iran twierdzi, że statek zderzył się z łodzią rybacką, a następnie zignorował ją, gdy wzywała pomocy. Zarówno sam statek, jak i jego 23-osobowa załoga przebywają obecnie w Iranie.

Przejęcie Steny Impero komentowane jest jako odwet Teheranu za zatrzymanie na początku lipca przez Brytyjczyków irańskiego tankowca Grace 1 w pobliżu Gibraltaru, czego dokonano w związku z podejrzeniami, że statek narusza sankcje UE nałożonych na Syrię. Zdaniem Teheranu zatrzymanie statku było bezprawne

Źródło: EPA/HASAN SHIRVANI Tankowiec Stena Impero został przejęty w piątek przez irańską Gwardię Rewolucyjną