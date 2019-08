Merkel i Johnson zgodni: dołączenie Rosji do G7 na razie niemożliwe

Konflikt w Donbasie. Zełenski dzwonił do Putina

08.08 | Czy nowy prezydent Ukrainy ma szansę na zawieszenie broni w Donbasie? Do ataków cały czas dochodzi, dlatego Wołodymyr Zełenski dzwoni do Władymira Putina. Doskonale wie, że separatyści posłuchają jedynie jego. Prezydent Ukrainy chce też wznowienia pokojowych rozmów z udziałem Niemiec, Francji oraz Rosji. Jakie ma szanse, by spełnić swoją wyborczą obietnicę?

