Johnson formuje gabinet. Miejsca dla rywala zabrakło

Video: Reuters

Kolumna Borisa Johnsona zatrzymana przez grupę demonstrantów

24.07.| Grupa aktywistów środowiskowych doprowadziła w środę do krótkiego zatrzymania przejazdu samochodu z kandydatem na premiera Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem na trasie do Pałacu Buckingham, gdzie ma on odebrać z rąk królowej Elżbiety II nominację na to stanowisko.

»