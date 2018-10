USA wycofują się z protokołu konwencji wiedeńskiej

Donald Trump postanowił wycofać Amerykę z protokołu fakultatywnego do konwencji wiedeńskiej - oświadczył doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton. Protokół dotyczy stosunków dyplomatycznych dotyczących obowiązkowego rozstrzygania sporów. Według agencji Associated Press Trump postanowił wycofać USA z protokołu po to, by ani Palestyńczycy, ani Iran nie mogły pozwać Waszyngtonu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS).

Bolton wyjaśnił, że Trump podjął tę decyzję w związku z pozwem dotyczącym przeniesienia ambasady USA w Izraelu z Tel Awiwu do Jerozolimy.

Bolton podczas briefingu w Białym Domu powiedział, że Stany Zjednoczone wycofują się z protokołu "ze względu na wniosek tak zwanego państwa palestyńskiego, w którym Stany Zjednoczone określone są jako pozwany".

- Chcę podkreślić, że USA pozostają stroną zasadniczej konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych i oczekujemy, że wszystkie inne strony będą stosować się do międzynarodowych zobowiązań wynikających z tej konwencji - dodał.

"Stany Zjednoczone nie będą siedzieć bezczynnie"

Otworzyli ambasadę w Jerozolimie. Teraz przenoszą ją z powrotem do Tel Awiwu - Paragwaj... czytaj dalej » Palestyńczycy postanowili odpowiedzieć na decyzję Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela, występując o jej rewizję do organów jurysdykcji międzynarodowej. Jerozolima Wschodnia uważana jest przez nich za stolicę przyszłego państwa palestyńskiego.

- Stany Zjednoczone nie będą siedzieć bezczynnie, gdy wysuwa się przeciw nim bezpodstawne oskarżenia - powiedział Bolton. Agencja Associated Press pisze, że Trump postanowił wycofać USA z protokołu po to, by ani Palestyńczycy, ani też Iran nie mógł pozwać Waszyngtonu do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS).

Orzeczenia MTS, powołanego do rozstrzygania sporów międzynarodowych, są wiążące, ale Trybunał nie ma żadnych możliwości ich wyegzekwowania. Zarówno USA, jak i Iran w przeszłości ignorowały jego wyroki.