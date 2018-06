Doradca Trumpa pojedzie do Moskwy. Ma szykować spotkanie z Putinem

Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton złoży wizytę w Rosji. Jak poinformował Biały Dom, ma on przygotować "możliwe spotkanie" Donalda Trumpa z prezydentem Władimirem Putinem.

Rzecznik Boltona, Garrett Marquis napisał na Twitterze, że w dniach "25 do 27 czerwca doradca prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego spotka się z sojusznikami Stanów Zjednoczonych w Londynie i Rzymie, by rozmawiać o bezpieczeństwie (...) i uda się do Moskwy, aby omówić możliwe spotkanie prezydentów Trumpa i Putina".

Możliwe terminy i miejsca

Wcześniej w czwartek o tym, że Bolton wybiera się do Moskwy poinformował rzecznik Putina, Dmitrij Pieskow. - O ile nam wiadomo, taka podróż rzeczywiście się odbędzie - oświadczył na codziennym briefingu dla mediów. - Na razie jest to wszystko, co możemy powiedzieć - dodał.

Rzecznik prezydenta Rosji podkreślił, że żadna ze stron - ani Biały Dom, ani Kreml - nie ogłaszały dotąd jakichkolwiek oficjalnych informacji na temat spotkania obu przywódców. - Na razie nie mamy nic do powiedzenia - oświadczył Pieskow.

Dziennik "Kommiersant" twierdzi, że do spotkania Trumpa i Putina może dojść w lipcu. Jako optymalny termin, dziennik wymieniał 13-14 lipca, a jako możliwe miejsce spotkania Wiedeń lub Helsinki.

Przedtem jeszcze amerykański "Washington Post" pisał, że spotkanie Putina i Trumpa mogłoby odbyć się przy okazji podróży prezydenta USA na szczyt NATO w Brukseli, zaplanowany na 11-12 lipca.