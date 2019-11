Przełom po 11 latach kryzysu w stosunkach. Rząd Boliwii mianował ambasadora w USA

Tymczasowy rząd Boliwii mianował we wtorek ambasadora w Stanach Zjednoczonych - poinformowała na Twitterze boliwijska minister spraw zagranicznych Karen Longaric. To przełom w trwającym od 11 lat kryzysie dyplomatycznym. W 2008 roku Boliwia wydaliła amerykańskiego ambasadora, na co USA odpowiedziały tym samym.

Nominację Waltera Oscara Serrate'a na ambasadora w Waszyngtonie muszą jeszcze zatwierdzić obie izby parlamentu, w których przewagę ma Ruch na rzecz Socjalizmu (MAS) byłego prezydenta Evo Moralesa. Dyplomata pełnił wcześniej funkcję ambasadora Boliwii przy ONZ.



#Hoy Canciller @KarenLongaric posesiónó al nuevo Embajador Extraordinario con Representación Plenipotenciario ante el Gobierno de Estados Unidos de America, Walter Oscar Serrate Cuellar, quien fue Embajador y Representante Permanente de Bolivia ante la ONU. pic.twitter.com/ksHXieXLIm — Cancillería Bolivia (@MRE_Bolivia) November 26, 2019

W 2008 roku Boliwia wydaliła amerykańskiego ambasadora Philipa Goldberga. W odpowiedzi Waszyngton nakazał opuszczenie Stanów Zjednoczonych ambasadorowi Boliwii Gustavo Guzmanowi. Od tamtej pory stosunki dyplomatyczne między obydwoma krajami utrzymywane były na poziomie charge d'affaires.

Protesty, które obaliły prezydenta

Rozpiszą nowe wybory w Boliwii. Morales nie będzie mógł wystartować W sobotę obie... czytaj dalej » Tymczasowy rząd Boliwii powstał po rezygnacji 10 listopada wieloletniego prezydenta tego kraju Evo Moralesa, który korzysta z azylu politycznego w Meksyku. Jego czwarte w ciągu niespełna 15 lat zwycięstwo w październikowych wyborach prezydenckich zakwestionowała opozycja, wychodząc na ulice w wielotysięcznych demonstracjach i paraliżując ruch w kilku największych miastach kraju.

Morales, pierwszy prezydent Boliwii wywodzący się z ludności indiańskiej, początkowo odrzucał żądania rezygnacji, ale ostatecznie ustąpił ze stanowiska pod naciskiem armii. Po wyjeździe do Meksyku na ulice w Boliwii wyszli jego liczni zwolennicy. Dochodziło do regularnych starć obu obozów i walk z policją i wojskiem. Co najmniej 32 osoby poniosły śmierć.

W sobotę obie izby parlamentu Boliwii uchwaliły ustawę o rozpisaniu nowych wyborów prezydenckich, która zabrania Moralesowi ubiegania się o prezydenturę. Ustawę musi jeszcze podpisać tymczasowa prezydent Jeanine Anez.

