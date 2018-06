"Afryka należy do stref najbardziej narażonych na atak"





»

Ponad 10 tysięcy bojowników tak zwanego Państwa Islamskiego (IS) i Al-Kaidy Islamskiego Maghrebu (AQMI) przebywa obecnie na kontynencie afrykańskim - poinformował w środę szef MSZ Maroka Nasser Burita po spotkaniu koalicji antydżihadystycznej. Jak dodał, "Afryka należy teraz do stref najbardziej narażonych na atak".

- W ramach zmiany strategii Daesz [arabski akronim IS - przyp. red.] Afryka należy teraz do stref najbardziej narażonych na atak - powiedział marokański minister spraw zagranicznych i współpracy międzynarodowej.

Burita wezwał do koordynacji działań między krajami afrykańskimi a koalicją międzynarodową kierowaną przez Stany Zjednoczone, której przedstawiciele spotkali się we wtorek w Schiracie niedaleko Rabatu.

Więcej ataków niż w Europie

Aresztowania po zamachu na wiecu premiera Trzydzieści osób... czytaj dalej » Poza Syrią, Irakiem i Afganistanem to w krajach afrykańskich dochodzi do największej liczby ataków, a "liczba ofiar tych ataków jest większa niż na kontynencie europejskim" - podkreślił szef marokańskiej dyplomacji na konferencji prasowej z udziałem Bretta McGurka, specjalnego wysłannika prezydenta USA Donalda Trumpa do spraw koalicji międzynarodowej.

Spotkanie regionalne, które zgromadziło 50 delegacji, w tym 20 z Afryki, w szczególności umożliwiło "dzielenie się informacjami w celu ochrony krajów, uniemożliwiania terrorystom przekraczania granic, znalezienia finansowania i przeciwdziałania ich szkodliwej ideologii" - wskazał McGurk.

"Kraje afrykańskie muszą się wiele nauczyć"

Przedłużają stan wyjątkowy. Powód: zagrożenie terroryzmem Parlament w... czytaj dalej » Oprócz potrzeby "dzielenia się zasobami i wiedzą" w obliczu zagrożenia terrorystycznego w Afryce "bardzo owocne" dyskusje koncentrowały się na potrzebie - jak to ujął McGurk - "zakończenia pracy w Syrii", w szczególności poprzez rozwijanie tam programów odbudowy.

Specjalny wysłannik Trumpa poinformował następnie, że koalicja przekaże 90 milionów dolarów na programy odbudowy w Syrii i Iraku.

Według marokańskiego MSZ spotkanie w Schiracie, które zgromadziło "ograniczoną grupę państw członków koalicji", kraje afrykańskie i organizacje regionalne, było pierwszym spotkaniem tego rodzaju.

Jak oświadczył minister Burita, "kraje afrykańskie muszą się wiele nauczyć" od utworzonej w 2014 roku pod wodzą USA koalicji w celu zwalczania w Syrii i Iraku tak zwanego Państwa Islamskiego.