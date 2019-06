Boeing przyznaje: część samolotów może mieć wadliwy ważny element skrzydła

Video: Joanna Stempień / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Inspektorzy o tuszowaniu problemów Boeinga. "Jeśli nic się...

Dwoje doświadczonych inspektorów alarmuje o nieprawidłowościach w kontrolowaniu przewoźników lotniczych. Mówią, że składali raporty, które znikały z systemu i zgłaszali problemy, za co byli karani. Po dwóch katastrofach w Indonezji i w Etiopii, w których w sumie zginęło 346 osób, trudne pytania słyszą nie tylko przedstawiciele Boeinga, ale również amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa. Rządowy organ nadzoru lotniczego skontrolował Boeingi 737 MAX zanim zostały one dopuszczone do latania. "New York Times" pisze, że już siedem lat temu wewnętrzna kontrola wykazała niezdrowe relacje łączące Boeinga i Federalną Administrację Lotnictwa. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»