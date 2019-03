Boeing zapowiada zmianę w modelu 737 MAX. Takie maszyny rozbiły się w Etiopii i Indonezji

Foto: EPA/BOEING HANDOUT Video: Joanna Stempień / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Katastrofa w Etiopii. Kolejne kraje uziemiają Boeingi 737 MAX 8

Katastrofa jednego z najnowocześniejszych samolotów pasażerskich świata. Boeing 737 MAX etiopskich linii lotniczych runął na ziemię zaledwie 6 minut po starcie. Żadna ze 157 osób na pokładzie nie miała szans na przeżycie. Samolot uderzył w ziemię z ogromną prędkością i rozpadł się na drobne elementy. Na pokładzie byli pasażerowie 35 narodowości, w tym dwójka Polaków. To pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych i osoba małoletnia, która ma polskie i kenijskie obywatelstwa. Jak to możliwe, że do takiej katastrofy dochodzi po raz drugi w ciągu zaledwie kilku miesięcy? Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

