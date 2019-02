Błaszczak rozmawiał o bazach USA w Polsce. "Jest duże zrozumienie"





»

Współpraca z sojusznikami i partnerami NATO oraz współpraca wojskowa Polski i USA, w tym propozycja ulokowania stałych baz USA w Polsce to tematy, które w dwustronnych rozmowach poruszył szef MON Mariusz Błaszczak na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

- Rozmawialiśmy na temat zacieśnienia relacji między naszymi państwami, między Wojskiem Polskim a naszymi partnerami - powiedział Mariusz Błaszczak w sobotę.

- Uczestniczyłem także w spotkaniu z byłym sekretarzem obrony (USA) Williamem Cohenem. Rozmawialiśmy na temat dwudziestej rocznicy wejścia Polski do NATO – poinformował minister obrony narodowej. Cohen kierował Pentagonem w czasie, gdy Polska przystąpiła do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

"Duże zrozumienie" dla amerykańskich baz w Polsce

Nowoczesny system, ale bez offsetu. "Polski przemysł obronny dalej stoi w miejscu" Polska zapłaci... czytaj dalej » Szef MON spotkał się również z grupą senatorów USA z komisji ds. sił zbrojnych i jej przewodniczącym, republikaninem Jimem Inhofe’em. Podkreślił, że to z inicjatywy Inhofe’a Pentagon ma przedstawić Kongresowi ocenę zasadności projektu ulokowania amerykańskich baz w Polsce.

- Jest duże zrozumienie, szczególnie jeżeli chodzi o Kongres USA – zapewnił. Zaznaczył, że rozmawia o tym projekcie zarówno z senatorami, jak i członkami Izby Reprezentantów, kongresmenami Partii Republikańskiej i Partii Demokratycznej.

- Mówiłem, dlaczego zależy nam na wzmocnieniu dwustronnych relacji, dlaczego to jest ważne dla bezpieczeństwa Polski i całej wschodniej flanki NATO. Odnosiłem się do prezydentury Ronalda Reagana (...), jak ta polityka zakończyła się sukcesem. Mówiłem, że taka polityka dziś zastosowana przez administrację prezydenta Trumpa będzie gwarancją bezpieczeństwa dla Polski i dla całej Europy - ocenił Błaszczak.

Dodał, że polska odpowiedź na zagrożenie z Rosji to szczyt NATO w 2016 r., ale też "starania, by poprzez dwustronne relacje z USA zwiększyć obecność amerykańską w Polsce". Powtórzył, że jest to "właściwa droga do zapewnienia bezpieczeństwa na całej wschodniej flance NATO".

Przytoczył słowa sekretarza stanu Mike’a Pompeo, wypowiedziane podczas jego niedawnej wizyty w Bemowie Piskim, "jednoznacznie pokazujące, gdzie leży zagrożenie".

- Sekretarz Pompeo powiedział o Rosji, która zagraża bezpieczeństwu w Europie i na świecie, a więc trzeba znaleźć odpowiedź, w jaki sposób możemy to zagrożenie zminimalizować, jaka powinna być nasza odpowiedź. Jest konkretna propozycja złożona przez Polskę, rozmawiamy o szczegółach, w mojej ocenie jesteśmy na dobrej drodze, żeby osiągnąć sukces - powiedział. - To będzie wspólny sukces, polski, ale również amerykański – dodał.

Nord Stream 2 "zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski"

"Washington Post": Są sojusznicy USA i sojusznicy Trumpa. Polska chce być oboma na raz Propozycja... czytaj dalej » Błaszczak podkreślił, że rozmawiał także o gazociągu Nord Stream 2. - Zgadzamy się wszyscy, że jest to rzeczywiste zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski, Ukrainy, ale (też) całej Europy - powiedział.

- Podczas spotkania z senatorami (USA) zwróciłem uwagę, że pieniądze, które Rosja pozyskuje ze sprzedaży gazu, uzależniając Europę, wydaje przede wszystkim na zbrojenia. To paradoksalna sytuacja, kiedy za pieniądze partnerów z zachodu Europy Rosja się zbroi, a my musimy szukać odpowiedzi na zbrojenia rosyjskie, zacieśniając współpracę w ramach NATO - wskazał.

Konferencja w Monachium

Rozpoczęta w piątek Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa (MSC) odbywa się od 1963 roku. Spotkanie potrwa do niedzieli. Jest to największe tego typu wydarzenie na świecie.

W 55. MSC bierze udział około 30 szefów państw i rządów oraz około 90 ministrów, w tym wiceprezydent USA Mike Pence, kanclerz RFN Angela Merkel i szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. Najważniejsze tematy tegorocznego spotkania to stosunki transatlantyckie, narastające napięcie między Zachodem a Rosją oraz kryzysy na Bliskim Wschodzie.