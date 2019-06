Błaszczak: to będzie wydarzenie na miarę wejścia Polski do NATO

W środę prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych ogłoszą opinii publicznej ustalenia, które zapadły w sprawie obecności wojsk amerykańskich w Polsce - przekazał we wtorek w rozmowie z dziennikarzami minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, który przebywa w Waszyngtonie. Szef MON ocenił, że będzie to wydarzenie "na miarę wejścia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego".

Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą udaje się we wtorek po południu do USA, gdzie w środę rozpocznie kilkudniową wizytę.

Pierwszego dnia, 12 czerwca, polska para prezydencka złoży oficjalną wizytę w Białym Domu, tam spotka się z prezydentem Donaldem Trumpem i jego małżonką Melanią Trump. Głównym tematem rozmowy ma być sprawa zwiększenia amerykańskiej obecności militarnej w Polsce.

Błaszczak: to będzie historyczne wydarzenie

We wtorek po południu w Waszyngtonie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak rozmawiał z doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem. Po spotkaniu szef MON spotkał się z polskimi dziennikarzami.

- Jestem wdzięczny panu ambasadorowi Boltonowi za jego determinację, zaangażowanie. Rezultat naszych spotkań - a było to trzecie spotkanie - już jutro poznamy, kiedy prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych ogłoszą opinii publicznej ustalenia, które zapadły - przekazał minister.

Podkreślił, że "to będzie ważne wydarzenie, ważna data w historii naszego kraju". - To wydarzenie historyczne, na miarę wejścia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego - ocenił Błaszczak.

- W ten sposób kończymy pierwszy etap negocjacji związanych ze wzmocnieniem obecności Stanów Zjednoczonych w Polsce. To jest zwieńczenie pierwszego etapu. Będziemy wypełniać decyzję, jaką podejmą prezydenci. Rezultat przyniesie dobre efekty, jeśli chodzi o zdolności Wojska Polskiego i bezpieczeństwo Polski i Polaków - zapewnił szef MON.

"Bezpieczeństwo priorytetem rządu PiS"

- Polska jest bezpieczniejsza. Myliłby się ten, kto by twierdził, że my wyłącznie powierzamy nasze bezpieczeństwo naszym sojusznikom. Nie. Jesteśmy aktywni w NATO, rozwijamy liczebnie Wojsko Polskie - mówił szef MON.



W tym kontekście wymienił tworzenie nowej 18. Dywizji we wschodniej części kraju, a także modernizację wojska i wyposażanie go "w najnowocześniejszy sprzęt kompatybilny ze sprzętem wojsk USA". Poinformował, że na modernizację techniczną do 2026 r. zaplanowano wydatki w wysokości 185 mld zł.

Minister podkreślił, że Polska zainwestuje w infrastrukturę, która będzie służyła wojskom USA w Polsce, ale także polskim siłom.



Pytany o koszty związane z zapowiadanym zakupem samolotów F-35, odpowiedział: - Stać nas na to, żeby kupować nowe samoloty. Moja decyzja, żeby zastąpić postsowieckie samoloty samolotami najnowszymi, jest uzasadniona. Bezpieczeństwo jest bezcenne.Dzięki temu, że Polska jest bezpieczna, może rozwijać się polska gospodarka, dzięki temu przyciągamy inwestycje do naszego kraju. A więc bezpieczeństwo jest priorytetem rządu PiS.