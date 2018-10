Polacy wytypowali miejsce jednej z najważniejszej bitew starożytności

Lokalizację jednej z najważniejszych bitew starożytności - wielkiej bitwy pod Gaugamelą sprzed 2,3 tys. lat, między wojskami Aleksandra Macedońskiego a siłami Persów - wytypowali polscy naukowcy. Z ich badań wynika, że batalia, w której mogło wziąć udział nawet kilkaset tysięcy żołnierzy, rozegrała się w okolicy Tell Gomel na terenie dzisiejszego irackiego Kurdystanu.

Uczeni zakończyli pierwszy sezon poszukiwań precyzyjnego miejsca wielkiej bitwy pod Gaugamelą na terenie dzisiejszego irackiego Kurdystanu.

Lokalizacja historycznej bitwy pod Gaugamelą Batalia ta uznawana jest za jedną z najważniejszych w dziejach świata starożytnego. Jednak jej dokładna lokalizacja nie jest precyzyjnie określona. Naukowcy wstępnie wskazali gdzie się odbyła.

W bitwie pod Gaugamelą pod koniec września lub na początku października w 331 roku przed naszą erą wzięło udział w sumie nawet kilkaset tysięcy żołnierzy. Wojska macedońsko-greckie pod wodzą Aleksandra Wielkiego rozgromiły wówczas armię perską dowodzoną przez achemenidzkiego króla, Dariusza III.

"Batalia jedna z ważniejszych w starożytności"

- Batalia ta uznawana jest za jedną z ważniejszych w okresie starożytności, bo przyniosła bezprecedensowe rozpowszechnienie się kultury greckiej na całym starożytnym Bliskim Wschodzie. To z kolei odcisnęło niezatarte znamię na dziedzictwie kulturowym zarówno świata śródziemnomorskiego, jak i Bliskiego Wschodu, które widoczne jest do dzisiaj - wyjaśniał kierownik ekspedycji, która poszukuje pola bitwy, doktor Michał Marciak z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Naukowcy nadal nie są zgodni co do dokładnego miejsca batalii. Wskazali możliwe lokalizacje bitwy w rejonie Tell Gomel i w okolicach Mosulu. Swoje badania Polacy prowadzą w Tell Gomel.

Podczas pierwszego sezonu polscy naukowcy wyznaczyli prawdopodobne miejsce zwycięstwa armii Aleksandra Wielkiego nad wojskami Dariusza III.

- Wytypowana przez nas olbrzymia równina spełnia szereg wymagań, o których wspominają źródła - powiedział Marciak. Jak wyjaśnił, po pierwsze już sama nazwa Tell Gomel zdaniem językoznawców ma związek ze starożytną Gaugamelą. Po drugie, równina odpowiada opisom topograficznym - jest płaska i odpowiednia dla działań kawalerii perskiej, pomieści tak dużą liczbę walczących, a w jej zachodniej części znajdują się wzgórza, z których wojska macedońskie mogły obserwować przeciwników.

47 tysięcy kontra 250 tysięcy

- Dodatkowo na jednej z pobliskiej przełęczy Gali Zerdak znajduje się szereg starożytnych płaskorzeźb skalnych. Uważamy, że jedna z nich powstała na cześć triumfu Aleksandra Wielkiego. Ukazuje ona jeźdźca na koniu, któremu bogini Nike wręcza laurowy wieniec zwycięstwa - mówił kierownik ekspedycji.

Historycy przyjmują, że w bitwie pod Gaugamelą wzięło udział około 47 tysięcy żołnierzy po stronie Aleksandra Wielkiego i od 200 tysięcy do nawet około 250 tysięcy po stronie Dariusza III, króla Persów.

Jak dodał Marciak, w odróżnieniu od dotychczasowych badań jego zespół jest w stanie wskazać prawdopodobną trasę przemarszu wojsk Aleksandra Wielkiego od przekroczenia Tygrysu po Tell Gomel. Możliwe było to dzięki analizie zdjęć satelitarnych w wysokiej rozdzielczości i późniejszej ich weryfikacji w terenie.

- Niewątpliwie naszym wielkim sukcesem byłoby odnalezienie materialnych pozostałości bitwy, na przykład obozu marszowego armii macedońskiej - przyznał.

Możliwa kontynuacja badań

Badania doktora Michała Marciaka finansowane są z grantu Narodowego Centrum Nauki. Uczeni z Uniwersytetu Jagiellońskiego współpracują z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz z włoskiego Uniwersytetu w Udine. O ile uda się zdobyć odpowiednie zezwolenia irackich władz, być może badania będą kontynuowane w rejonie Mosulu.