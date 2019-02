Dziennikarze skazani za posiadanie tajnych dokumentów. Odwołują się do Sądu Najwyższego





»

Skazani dziennikarze odwołują się do Sądu Najwyższego Birmy Foto: Hein Htet / PAP / EPA Video: Reuters TV Skazani dziennikarze odwołują się do Sądu Najwyższego Birmy 01.02 | Prawnicy dwóch dziennikarzy agencji Reutera, którzy zostali skazani w Birmie na siedem lat więzienia za nielegalne posiadanie dokumentów państwowych, wnieśli w piątek do Sądu Najwyższego w tym kraju odwołanie od wyroku, który zapadł we wrześniu zeszłego roku. zobacz więcej wideo »

Oddalono apelację skazanych dziennikarzy Reutersa w Birmie Foto: Hein Htet / PAP / EPA Video: Reuters Oddalono apelację skazanych dziennikarzy Reutersa w Birmie 11.01.| Szef brytyjskiej dyplomacji Jeremy Hunt zaapelował w piątek do de facto przywódczyni Birmy, pokojowej noblistki Aung San Suu Kyi o sprawdzenie, czy reporterom agencji Reutera, skazanym na więzienie za posiadanie tajnych dokumentów, zapewniono rzetelny proces. zobacz więcej wideo »

Foto: Hein Htet / PAP / EPA | Video: Reuters TV Skazani dziennikarze agencji Reutera odwołują się do Sądu Najwyższego

Skazani w Birmie prawnicy dwóch dziennikarzy agencji Reutera wnieśli w piątek do Sądu Najwyższego odwołanie od wyroku. We wrześniu 2018 roku dziennikarze usłyszeli karę siedmiu lat więzienia za nielegalne posiadanie dokumentów państwowych.

We wniosku apelacyjnym powołano się na dowód prowokacji ze strony policji, a także wskazano na brak dowodów popełnienia przestępstwa.

"W naszym wniosku (odwoławczym) zwracamy się do Sądu Najwyższego o ostateczne sprawiedliwe potraktowanie Wa Lone i Kyaw Soe Oo, naprawienie błędów sądów niższych instancji i nakazanie uwolnienia naszych dziennikarzy" - napisał Reuters w oświadczeniu. Dziennikarze Reutersa pozostaną w więzieniu. Brytyjski minister apeluje do Suu Kyi Szef brytyjskiej... czytaj dalej »

Udowodnić niewinność

We wrześniu 2018 roku 32-letni Wa Lone i 28-letni Kyaw Soe Oo zostali skazani na siedem lat pozbawienia wolności za rzekome nielegalne uzyskanie dostępu do tajnych dokumentów państwowych. Miało do tego dojść podczas gromadzenia przez nich informacji na temat sytuacji muzułmańskiej mniejszości Rohindża. W grudniu dziennikarze odwołali się od tego wyroku.

Birmańska przywódczyni i wieloletnia dysydentka Aung San Suu Kyi oświadczyła wówczas, że uwięzienia dziennikarzy nie należy łączyć z wolnością prasy. Dodała, że dziennikarze zostali skazani za zajmowanie się tajemnicami państwowymi, a nie za to, że są dziennikarzami.

W grudniowej apelacji obrońcy dziennikarzy podkreślali, że ich klienci padli ofiarą policyjnej prowokacji oraz że prokuratura nie przedstawiła dowodów na popełnienie przez nich przestępstwa lub zamiar działania na szkodę bezpieczeństwa narodowego. Wskazywali na uchybienia procesowe, m.in. sąd zrzucił na oskarżonych obowiązek udowodnienia swojej niewinności. Aresztowani dziennikarze wypuszczeni za kaucją. "Nie mają powodu, by uciekać" Trzech... czytaj dalej »

11 stycznia sąd apelacyjny podtrzymał wyrok skazujący, odrzucając odwołanie dziennikarzy. Uznał, że obrona nie przedstawiła wystarczających dowodów na niewinność swoich klientów.

Prawnik rządu uczestniczący w tym procesie, Khine Khine Soe, powiedział na rozprawie apelacyjnej, że ze zgromadzonych dowodów wynika, iż reporterzy zebrali i przechowywali tajne dokumenty, a także zamierzali działać na szkodę bezpieczeństwa narodowego i wbrew interesom narodowym kraju.

Prześladowania Rohindżów

Wa Lone i Kyaw Soe Oo zostali aresztowani w grudniu 2017 roku pod zarzutem posiadania tajnych dokumentów. Badali wówczas sprawę masakry Rohindżów w stanie Rakhine (Arakan) na zachodzie Birmy, dokonanej przez birmańskie wojsko, siły bezpieczeństwa oraz ludność cywilną. Noblistka pod ostrzałem krytyki. Wiceprezydent USA: prześladowania Rohindżów niewybaczalne Prześladowania... czytaj dalej »

Reporterzy zapewniali, że stosowali się do zasad etyki dziennikarskiej. Po aresztowaniu powiedzieli bliskim, że zostali zatrzymani, gdy w restauracji w Rangunie dwaj nieznani im policjanci wręczyli im jakieś dokumenty.

O bezwarunkowe uwolnienie reporterów wielokrotnie apelowały m.in. USA, UE i ONZ. Birmańskie władze odrzucają oskarżenia o łamanie wolności prasy, podkreślając, że wyrok dotyczy ustawy o ochronie tajemnicy państwowej.

W wyniku prowadzonej przez birmańskie wojsko operacji wymierzonej w muzułmanów Rohindża do sierpnia 2017 roku z kraju uciekło ok. 730 tys. przedstawicieli tej mniejszości, głównie do sąsiedniego Bangladeszu. Według ONZ birmańska armia dokonała masowych zbrodni z "zamiarem ludobójstwa".