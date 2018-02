Foto: Lynn Bo Bo / EPA Video: Reuters TV

Birma. Odrzucenie wniosku o zwolnienie dziennikarzy Wa Lone...

02.02 | Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres zaapelował do społeczności międzynarodowej, by zrobiła wszystko, co w jej mocy w celu uwolnienia dwóch dziennikarzy agencji Reutera przetrzymywanych w Birmie - oświadczył w czwartek jego rzecznik Stephane Dujarric.

»