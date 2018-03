Zatrzymani za teksty o łamaniu praw człowieka w Birmie. Będzie ich bronić Amal Clooney





Zajmująca się prawami człowieka znana brytyjska prawniczka będzie obrończynią dwóch przetrzymywanych w Birmie dziennikarzy Reutera. Są oskarżeni za złamanie ustawy o tajemnicy państwowej. Grozi im 14 lat więzienia.

"Wa Lone i Kyaw Soe Oo są oskarżeni tylko dlatego, że informowali. Przeanalizowałam ich sprawę i można jednoznacznie stwierdzić, że są niewinni i powinni zostać natychmiast uwolnieni" - oświadczyła Clooney w wydanym w czwartek komunikacie.

Źródło: EPA/NYEIN CHAN NAING Wa Lone

Źródło: EPA/NYEIN CHAN NAING Kyaw Soe Oo

Jak dodała prawniczka, "wynik tej sprawy wiele nam powie na temat zaangażowania Birmy w kwestie państwa prawa i wolności słowa".

Próba zastraszenia

Mieli otrzymać "ważne tajne dokumenty". Dziennikarze Reutersa aresztowani w Birmie Dwóch... czytaj dalej » Dziennikarze agencji Reutera zostali aresztowani 12 grudnia 2017 roku po spotkaniu z policjantami w restauracji w Rangunie. Teraz zarzuca im się złamanie przepisów o tajemnicy państwowej. Władze twierdzą, że powodem aresztowania było przechowywanie przez nich tajnych dokumentów sił bezpieczeństwa dotyczących stanu Rakhine (Arakan). Birmańska armia prowadziła tam operację wymierzoną w muzułmańskich Rohindżów. W jej wyniku z kraju od sierpnia ub.r. uciekło 700 tys. Rohindżów.



Sprawa ta jest postrzegana jako próba zastraszenia dziennikarzy i zniechęcania ich do pisania o sytuacji w Rakhine, gdzie birmańskim siłom bezpieczeństwa zarzuca się łamanie praw człowieka.



O uwolnienie dziennikarzy apelowali do birmańskich władz m.in. sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, były sekretarz stanu USA Rex Tillerson, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani, dyplomaci Wielkiej Brytanii i Kanady oraz środowiska dziennikarskie z wielu krajów, w tym grupa 50 laureatów Nagrody Pulitzera.

Źródło: Reuters TV / EPA Amal Clooney

Renomowana prawnik

Pisali o dramacie Rohindżów. Sekretarz Generalny ONZ wzywa do uwolnienia dziennikarzy Sekretarz... czytaj dalej » Clooney to zaangażowana w pomoc dla uchodźców obrończyni praw człowieka. Reprezentowała m.in. założyciela demaskatorskiego portalu WikiLeaks Juliana Assange'a i ukraińską polityk Julię Tymoszenko. Pracowała dla Kofiego Annana, gdy był on sekretarzem generalnym ONZ. Przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej wnosiła o uznanie prześladowań Ormian w 1915 roku za ludobójstwo.



Wraz z mężem, Clooney działa w organizacji pomocowej International Rescue Committee. Jej rodzice wyemigrowali wraz z nią do Wielkiej Brytanii podczas libańskiej wojny domowej.