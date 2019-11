W zamian za poparcie dla rządu żądają gwarancji dla "deportowanych Basków"

Pozostałe informacje

Brytyjski premier Boris Johnson odwiedził dotknięte powodzią tereny w północnej i środkowej Anglii. Nie wszyscy przyjęli go z... czytaj dalej »

Odtwórz: Johnson odwiedził powodzian, usłyszał gorzkie słowa. "Nie spieszyłeś się, co, Boris?"

wczoraj, 21:12

Odtwórz: Wałęsa w Izbie Reprezentantów: jedna epoka upadła, druga nie powstała

Jeśli Stany Zjednoczone nie chcą przewodzić światu, to niech oddadzą ten interes Polsce, my będziemy wiedzieli, co z tym zrobić... czytaj dalej »