"Bild": na potrzeby szpicy NATO Niemcy zbiorą sprzęt z różnych jednostek





»

Ćwiczenia niemieckich żołnierzy. Materiał archiwalny Foto: Flickr / Bundeswehr Video: Bundeswehr Ćwiczenia niemieckich żołnierzy. Materiał archiwalny 22.04 | Niemiecka minister obrony Ursula von der Leyen zapowiedziała, że z uzbrojenia Bundeswehry zostanie wycofany karabin G36, czyli podstawowe uzbrojenie niemieckiego piechura. Po dwóch dekadach od zakupienia zorientowano się, że po silnym rozgrzaniu staje się mało celny. zobacz więcej wideo »

Śmigłowce niemieckiej Bundeswehry w Mali Foto: Flickr / Bundeswehr Video: Bundeswehr Śmigłowce niemieckiej Bundeswehry w Mali 21.02 | Dwa światy równoległe - tak komentuje niemiecka prasa najnowsze doniesienia w sprawie sytuacji Bundeswehry. Jednym światem ma być ten prezentowany przez ministerstwo obrony w Berlinie, drugi rysowany przez między innymi pełnomocnika Bundestagu ds. sił zbrojnych, niezależnego od ministerstwa. Jego najnowszy raport odmalowuje sytuację wojska w czarnych barwach. zobacz więcej wideo »

Foto: Flickr / Bundeswehr | Video: Bundeswehr Ćwiczenia niemieckich żołnierzy

Niemcy będą w stanie poprowadzić tak zwaną szpicę NATO w 2019 roku pod warunkiem zgromadzenia sprzętu, w tym wozów bojowych, z różnych jednostek Bundeswehry - pisze w czwartek dziennik "Bild", powołując się na tajny dokument ministerstwa obrony Niemiec.

Niemcy dowiadują się o stanie swojego wojska. "Dwa równoległe światy" Najnowszy... czytaj dalej » Niemiecka agencja dpa, powołując się na dokument dowództwa sił lądowych, pisała we wtorek, że siłom zbrojnym Niemiec brakuje sprzętu: nie tylko czołgów, ale także kamizelek kuloodpornych, odzieży zimowej i namiotów potrzebnych do poprowadzenia w 2019 roku tak zwanej szpicy.

"Bild" w czwartek powołuje się na pismo sporządzone przez niemiecki resort obrony, a przeznaczone dla parlamentarnej komisji obrony. Według niego, 9. szkolna brygada pancerna oraz nadrzędna wobec niej 1. dywizja pancerna są w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na sprzęt w zaledwie 70 procentach.

"Utrzymujące się nadal i wpływające na zdolność (bojową) niedobory będą musiały zostać pokryte z zasobów innych formacji głównych" - oceniono w dokumencie. Jednocześnie podkreślono, że będzie to miało skutki w postaci "ograniczeń w szkoleniu/treningach w udostępniających (zasoby)" jednostkach.

"Bild" dodaje przy tym, że w ostatnich trzech latach liczba dostępnych głównych systemów broni, w tym czołgów, wzrosła o 25 procent.

Niemcy będą przewodzić szpicy

Dpa: Bundeswehra nie ma sprzętu, by przejąć dowództwo w szpicy NATO Siłom zbrojnym... czytaj dalej » Sojusz Północnoatlantycki utworzył tak zwaną szpicę, czyli Wspólne Siły Operacyjne Bardzo Wysokiej Gotowości (VJTF) w reakcji na zaanektowanie przez Rosję Krymu w 2014 roku.

W skład tych sił wchodzi do 14 tysięcy żołnierzy w najwyższej gotowości alarmowej, delegowanych na zasadzie rotacji przez państwa członkowskie. Żołnierze ci pozostają w swych macierzystych jednostkach, ale muszą być zdolni do udania się w ciągu 48 do 72 godzin w dowolne miejsce, gdzie potrzebna jest szpica.

Niemcy pełniły rolę dowódczą w VJTF już w 2015 roku i mają ją przejąć ponownie na początku 2019 roku. W misji tej ma wziąć udział 10 tysięcy żołnierzy Bundeswehry.

We wtorek pełnomocnik Bundestagu do spraw sił zbrojnych zaapelował do Bundeswehry i rządu o przyspieszenie reform mających zaradzić permanentnym brakom w personelu i sprzęcie. Wskazywał, że braki te opóźniają szkolenie i działanie Bundeswehry, a to wszystko w czasie, gdy Niemcy wraz z pozostałymi państwami NATO podjęły większe zobowiązania na rzecz obronności w obliczu zagrożenia ze strony Rosji.