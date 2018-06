Białe róże i balony. Ku pamięci ofiar ataku





Niemal trzy tysiące osób, w większości ubranych na biało, uczestniczyło w niedzielę w Liege we wschodniej Belgii w marszu upamiętniającym trzy ofiary śmiertelne ataku dżihadysty. Do zamachu przyznało się terrorystyczna organizacja, tak zwane Państwo Islamskie (IS).

Sprawca - urodzony w Belgii 31-letni Benjamin Herman - stał się w więzieniu radykalnym wyznawcą islamu, a celem jego ataku była policja. We wtorek zabił w Liege dwie policjantki i przypadkowego mężczyznę, siedzącego w samochodzie, nim sam został zastrzelony przez antyterrorystów. Rannych zostało też czterech policjantów, w tym jeden ciężko.

Najpierw róże, później balony

Przed atakiem na policjantki napastnik z Belgii zabił jeszcze jedną osobę Napastnik z... czytaj dalej » Uczestnicy niedzielnego marszu - krewni i koledzy ofiar, a także mieszkańcy Liege - przeszli ulicami centrum miasta. Złożyli białe róże na miejscu zamachu, a na zakończenie wypuścili w powietrze setki białych balonów.

- Uważam obecność tu za ważną, chodzi o wsparcie rodziny, o to, by pokazać, że jesteśmy razem, by ich wesprzeć - przekonywała Marie Pousset, jedna z uczestniczek marszu. - Wiele emocji, bólu, smutku, lecz jednocześnie dobrze jest widzieć, że ludzie się zmobilizowali, że odpowiedzieli na apel - zaznaczył Cedric Callenaere, inny uczestnik marszu.

Pogrzeby dwóch policjantek - 54-letniej Lucile Garcii i 44-letniej Sorayi Belkacemi - odbędą się 5 czerwca w Liege. Weźmie w nich udział przedstawiciel króla Belgów Filipa I, członkowie rządu, władze lokalne i policjanci z całej Belgii. Trzecia ofiara - student Cyril Vangriecken zostanie pochowany w poniedziałek.