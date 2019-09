Amerykanie przyjmą najmniej uchodźców od 40 lat

Video: Fakty TVN

Polska imigrantami stoi. Mamy ich najwięcej spośród krajów OECD

Według najnowszego raportu OECD w 2017 roku przyjechało do nas około milion sto tysięcy pracowników sezonowych i tymczasowych. To znacznie więcej niż do jakiegokolwiek innego państwa Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

