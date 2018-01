Biały Dom: plan kongresmenów dla "marzycieli" nie do sfinansowania

Wspólny plan imigracyjny przedstawiony prezydentowi Donaldowi Trumpa w zeszłym tygodniu jako alternatywa dla programu DACA przez republikanów i demokratów, "nie spełnia wymogów finansowania bezpieczeństwa granicznego" - poinformował Biały Dom we wtorek.

Rzeczniczka Białego Domu, Sarah Sanders wskazała, że plan przedłożony prezydentowi nie gwarantuje właściwego finansowania bezpieczeństwa granic kraju, przewiduje bowiem – jak zaznaczyła – zaledwie jedną dziesiątą wszystkich środków finansowych potrzebnych departamentowi bezpieczeństwa krajowego do wypełnienia tych zadań.

Projekt Obamy

Biały Dom poinformował również, że zamierza dalej pracować nad porozumieniem w sprawie DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) – tj. wstrzymania deportacji wobec osób, które przybyły do USA jako dzieci.

Losy "marzycieli", czyli osób które nielegalnie znalazły się w Stanach Zjednoczonych jako niepełnoletnie, były w ubiegłym tygodniu jednym z głównych zagadnień spotkania prezydenta Donalda Trumpa z ustawodawcami z obu partii politycznych reprezentowanych w Kongresie. Ustawodawcy omawiali różne koncepcje uregulowania sytuacji "marzycieli", jednak nie udało im się dojść do kompromisu.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa we wrześniu 2017 r. zakończyła w trybie natychmiastowym wprowadzony przez administrację prezydenta Baracka Obamy w 2012 roku program DACA. Dano jednak czas Kongresowi do marca tego roku na przyjęcie ustawy regulującej status imigracyjny tych osób.

Tysiące zagrożonych Polaków

Prawie 700 tysiącom nielegalnych imigrantów, którzy w dzieciństwie zostali przeszmuglowani przez "zieloną granicę" z reguły przez swoich rodziców, począwszy od 5 marca będzie grozić deportacja, jeśli Kongres do tego czasu nie znajdzie trwałego rozwiązania ich statusu imigracyjnego. Grupa ta obejmuje także ponad trzy tysiące obywateli Polski.



Przedstawiciele tej grupy nielegalnych przybyszy są nazywani "marzycielami" - od akronimu ustawy O Rozwoju, Pomocy i Edukacji Młodocianych Przybyszy (Development, Relief and Education for Alien Minors Act - D.R.E.A.M, czyli po angielsku marzenie).

Likwidacja programu DACA spotkała się z protestami Amerykanów, których większość jest przeciwna deportowaniu "marzycieli", którzy z reguły nie znają innego kraju niż Stany Zjednoczone.