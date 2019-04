Sąd zdecydował w sprawie szefowej Związku Polaków na Białorusi





Sprawa Andżeliki Borys, której milicja zarzuciła "organizację nielegalnej imprezy masowej", została we wtorek umorzona przez sąd w Grodnie. Szefowa nieuznawanego przez Mińsk Związku Polaków na Białorusi była sądzona za zorganizowanie w marcu jarmarku Kaziuki.

Milicja przesłuchała polską aktywistkę za "zorganizowanie nielegalnej imprezy" Szefowa... czytaj dalej » Sąd rejonowy w Grodnie umorzył sprawę w związku z "niewielką szkodliwością społeczną czynu".

- Nie mogę powiedzieć, że jestem usatysfakcjonowana, ponieważ uważam, że proces był niesprawiedliwy – powiedziała Andżelika Borys. Według działaczy ZPB zarzuty władz są absurdalne, a proces miał charakter polityczny.

- To jest haniebny proces, uderzenie w mniejszość polską. To jest proces nad naszą polską tradycją - mówiła Borys przed sądem.

Stwierdziła, że zgodnie logiką tej sprawy władze mogą mieć pretensje o większość działań ZPB. - Nie zgadzam się na takie stawianie sprawy. My tylko zajmujemy się pielęgnowaniem polskości – powiedziała.

Szereg naruszeń proceduralnych

Oprócz Borys i jej adwokata do sądu wpuszczono aktywistów ZPB, choć nie wszyscy zmieścili się w sali sądowej i część osób pozostała na korytarzu. Borys nie przyznała się do winy. Groziła jej kara grzywny lub nawet kara aresztu do 15 dni.

W charakterze świadków przesłuchiwano m.in. milicjantów, którzy ochraniają teren konsulatu. Jarmark Kaziuki odbywał się właśnie na dziedzińcu wewnętrznym konsulatu RP. W budynku obok biuro wynajmuje ZPB.

Według obrońcy Borys milicja, która była inicjatorem zarzutów, dopuściła się w sądzie szeregu naruszeń proceduralnych.

Po wyjściu z sądu działacze ZPB, którzy byli na miejscu w trakcie rozprawy, by wesprzeć liderkę organizacji, odśpiewali hymn RP.

Doroczna impreza

Jarmark rękodzieła Kaziuki to doroczna impreza organizowana w Grodnie, upamiętniająca św. Kazimierza, syna króla Kazimierza Jagiellończyka i patrona Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Zmarł on 4 marca 1484 roku właśnie w Grodnie, a został pochowany w Wilnie.

Oficjalnie Kaziuki organizują władze miasta, a ZPB ma swoją, odrębną imprezę. - Przyczyna jest bardzo prosta: władze odmawiają nam legalizacji – mówiła Borys.

Kierowany przez Borys ZPB - uznawana przez Warszawę organizacja polska została zdelegalizowana przez Mińsk w 2005 roku i od tamtej pory bezskutecznie zabiega o legalizację i zwrot majątku przejętego przez propaństwowy ZPB, obecnie kierowany przez Mieczysława Łysego.

W 2008 roku ZPB musiał zapłacić karę grzywny za "organizację nielegalnej imprezy masowej" – koncertu zespołu Lombard z okazji Dnia Polonii i Polaków.