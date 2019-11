Przyszedł kupić wino, zabił i okradł dwie staruszki. Kara śmierci utrzymana

Białoruski Sąd Najwyższy w Mińsku odrzucił apelację mężczyzny, skazanego w lipcu przez sąd obwodowy w Witebsku na karę śmierci. Wyrok został zatem utrzymany w mocy. Skazany Wiktar Pawłau w ubiegłym roku zamordował dwie starsze kobiety. Zrabował z ich domu równowartość 340 złotych.

Do zabójstwa doszło w grudniu ubiegłego roku we wsi Prisuszino w obwodzie witebskim na Białorusi.

Przyszedł po wino, zabił i okradł

50-letni Wiktar Pawłau przyszedł do domu dwóch starszych kobiet, by – jak stwierdził w czasie procesu – kupić wino. Ciężko pobił swoje ofiary i ukradł znajdujące się w domu pieniądze. W wyniku obrażeń kobiety zmarły. Ich ciała zostały znalezione po kilku dniach.

"Ofiarami były dwie siostry w wieku 76 i 78 lat. Podejrzanym był 50-letni mieszkaniec sąsiedniej wioski. Czasem pomagał kobietom w pracach domowych i, jak dowiedzieli się śledczy, wiedział, gdzie trzymają pieniądze. Pewnego razu przyszedł do kobiet i pobił je pałką, zabierając z domu 179 rubli (ok. 340 zł - red.)" - relacjonował to wydarzenie białoruski portal tut.by.

"Mężczyzna częściowo przyznaje się do winy. Wcześniej był sądzony, w tym za morderstwo popełnione ze szczególnym okrucieństwem, nie pracował i nie miał stałego źródła dochodu" - informował w maju tego roku, po zakończeniu dochodzenia, białoruski Komitet Śledczy.

Źródło: Google Maps Zbrodnia została popełniona we wsi Prisuszino na Białorusi

Kara śmierci na Białorusi

Białoruś jest jedynym krajem w Europie i Wspólnocie Niepodległych Państw, gdzie nadal stosuje się karę śmierci. Jest ona przewidziana za najcięższe zbrodnie i nie można na nią skazać kobiet oraz mężczyzn powyżej 65. i poniżej 18. roku życia. Wyrok jest wykonywany przez rozstrzelanie.

Według szacunków obrońców praw człowieka od powstania niezależnej Białorusi wykonano około 400 egzekucji.

O zniesienie kary śmierci lub wprowadzenie moratorium na jej wykonywanie niejednokrotnie apelowały do władz Białorusi Unia Europejska, Rada Europy, OBWE i międzynarodowe organizacje obrońców praw człowieka.

W ubiegłym roku sądy na Białorusi skazały na najwyższy wymiar kary dwie osoby, a cztery wcześniej wydane wyroki zostały wykonane.

W roku 2019 zapadły do tej pory co najmniej trzy wyroki śmierci, ostatni - w październiku w obwodzie brzeskim. Mężczyzna i kobieta zostali skazani za brutalne zamordowanie niemowlęcia. Najwyższy wymiar kary otrzymał mężczyzna, natomiast kobieta, matka dziecka, została skazana na dożywocie.

Źródło: PAP/Małgorzata Latos Egzekucje na świecie