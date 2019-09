Spotkanie w Warszawie "może wywołać zaniepokojenie w Moskwie"

W sobotę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego spotkali się prezydenccy doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego z Polski, Stanów Zjednoczonych, Białorusi i Ukrainy. Spotkanie to komentują białoruscy niezależni eksperci. "To sposób wywarcia nacisku przez Mińsk na Moskwę" - twierdzi publicysta Jury Drakachurst. Raman Jakouleuski ocenił, że taka inicjatywa "może wywołać zaniepokojenie w Moskwie".

Delegacjom przewodniczyli w sobotę szef BBN Paweł Soloch, doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton, sekretarz Państwowej Rady Bezpieczeństwa Republiki Białorusi Stanisław Zaś oraz sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksandr Daniluk.

Spotkanie było poświęcone sytuacji w Europie Środkowej i Wschodniej oraz omówieniu mechanizmów budowy stabilności w regionie służącej zapewnieniu suwerenności, bezpieczeństwa i integralności terytorialnej państw. Poruszono również temat kontynuacji rozmów w formule doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego.

Źródło: BBN Spotkanie w BBN

"Wyszedł z tego symboliczny gest"

Spotkanie skomentowali niezależni białoruscy eksperci. "To sposób wywarcia nacisku przez Mińsk na Moskwę" - ocenił w portalu Radia Swaboda publicysta Jury Drakachurst, według którego spotkanie należy odbierać jako "sygnał dla Moskwy" coraz usilniej nalegającej na "pogłębianie integracji" z Białorusią i zwiększającej w ostatnim czasie presję na Mińsk.

Informację o warszawskim spotkaniu, którego na Białorusi nie poprzedziła żadna oficjalna zapowiedź, szereg ekspertów w tym kraju uznało za szczególnie istotną. Tym bardziej że dwa dni wcześniej - w czwartek - John Bolton był w Mińsku, gdzie rozmawiał z głową państwa, prezydentem Alaksandrem Łukaszenką. Białoruski lider mówił po spotkaniu o gotowości do dalszej normalizacji relacji z USA i gotowości "rozpoczęcia od nowa".

Bolton przyznał, że żadne decyzje nie zapadły, ale "rozmowa była ważna".

Polska, Białoruś, Ukraina i USA. Spotkanie w BBN W Biurze... czytaj dalej » "Cóż takiego mógł powiedzieć Boltonowi Stanisław Zaś, czego nie powiedział mu dwa dni wcześniej Łukaszenka? Może i nic, ale wyszedł z tego symboliczny gest" - stwierdził Drakachurst.

Może "wywołać zaniepokojenie w Moskwie"

W Warszawie był również wiceminister spraw zagranicznych Aleh Krauczenka. Razem z Zasiem był on obecny na piątkowym spotkaniu z Pawłem Solochem, dotyczącym współpracy dwustronnej i regionalnej sytuacji bezpieczeństwa. Poinformowało o tym w swym komunikacie polskie BBN.

"Okazało się, że wizyta Boltona nie była taka prosta, jak myślałem. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Stanisław Zaś [spotkał się - przyp. red.] ze swymi odpowiednikami z Polski oraz Ukrainy. I z Boltonem" - skomentował analityk Arciom Szrajbman. "O jakim zagrożeniu mogły rozmawiać USA, Ukraina, Polska i Białoruś? Może ze strony Litwy?" - ironizował.

"Pojawienie się generała Zasia w Warszawie tuż po wizycie w Mińsku doradcy Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego rozwiało nieco sceptycyzm co do rozmów amerykańskiego gościa z liderem Białorusi. Zwłaszcza gdy pojawiła się informacja o spotkaniu Boltona aż z trzema szefami struktur odpowiadających za bezpieczeństwo - z Polski, Ukrainy i Białorusi" - ocenił na łamach opozycyjnego portalu Biełorusskij Partizan ekspert Raman Jakouleuski.

Jego zdaniem "ewidentnie wygląda to jak alternatywa dla 'formatu normandzkiego' w sprawie uregulowania kryzysu na Ukrainie". Jak ocenił, inicjatywa może "wywołać zaniepokojenie w Moskwie".