Nigdy nie zamierzaliśmy i nie zamierzamy wchodzić w skład jakiegokolwiek państwa, nawet bratniej Rosji - oświadczył Alaksandr Łukaszenka podczas czwartkowego orędzia do parlamentarzystów. Prezydent Białorusi dodał, iż "jeśli ktoś się martwi, że jutro będzie wspólny parlament, to nawet mowy nie ma". W piątek i sobotę planowane są białorusko-rosyjskie rozmowy na temat zacieśnienia integracji.

- Nie jestem chłopaczkiem, który trzy, cztery, pięć lat popracował jako prezydent. Nie zamierzam przekreślać wszystkiego, co zrobiłem razem z wami, ze społeczeństwem, tworząc suwerenne, niepodległe państwo. (...) Za moich rządów tego nie będzie nigdy. To jest nasz kraj - powiedział w czwartek Alaksandr Łukaszenka, zwracając się do parlamentarzystów mijającej i rozpoczynającej się kadencji.

Łukaszenka o rozmowach z Unią: byłoby pożądane, by nie stawiano żadnych warunków wstępnych Prezydent... czytaj dalej »

Jednocześnie podkreślił, że "trzeba mieć głowę na karku i nie dać nawet pretekstu, by ktoś chciał Białoruś zmusić do padania na kolana".

Rozmowy dotyczące pogłębienia integracji

W piątek i sobotę w Rosji mają się odbyć rozmowy dotyczące pogłębienia integracji obu krajów. Najpierw mają spotkać się premierzy, później - prezydenci.

Łukaszenka powiedział, że negocjacje, które dotyczą "spraw czysto gospodarczych", są na końcowym etapie, jednak wciąż pozostały nierozwiązane najważniejsze kwestie.

- O jakiej dalszej integracji może być mowa, jeśli ciągle nie mamy porozumienia na temat dostaw gazu ziemnego [Białoruś i Rosja dotąd nie uzgodniły dostaw surowca od 1 stycznia 2020 roku - przyp. red.]. Nasze rządy zawaliły te rozmowy i to nie z winy białoruskiego rządu. Niedługo Nowy Rok, a nie mamy umowy na temat dostaw i cen gazu - podkreślił.

- Nie ma ustaleń w sprawie ropy. Nawet elementarna sprawa dotycząca "brudnej ropy" [w kwietniu zanieczyszczona ropa z Rosji trafiła do rurociągu Przyjaźń, za co Białoruś domaga się odszkodowania - przyp. red.]: my liczymy, załatwiamy, a oni udają, że tej brudnej ropy nie było. Przecież u nas upadł PKB głównie z powodu problemów z ropą - przekonywał prezydent Łukaszenka. Przypomniał także, że Rosja blokuje dostęp białoruskich towarów do swojego rynku.

Białoruś nie chce rosyjskiej bazy. "Nie ma praktycznego, ani politycznego sensu" Nie ma sensu... czytaj dalej »

"Piąta kolumna" planuje akcje protestu

Łukaszenka zapewniał, że "nikt nigdy nie podpisze dokumentów, które by zaszkodziły Białorusi". Nawiązał do doniesień służb specjalnych, które informują, że "piąta kolumna" planuje akcje protestu w związku z tym, że państwo jakoby rezygnuje z niepodległości.

Niewykluczone, że chodzi o alarmistyczne apele opozycji, która widzi w planowanych rozmowach z Rosją zagrożenie dla suwerenności kraju.

Jak twierdził białoruski przywódca, "dzisiaj nie ma mowy w rozmowach z Rosją o polityce, dyplomacji".

- Jeśli ktoś się martwi, że jutro będzie wspólny parlament, to nawet mowy nie ma. Jeśli ktoś się martwi, że będzie inny prezydent niż Łukaszenka - to znaczy, teraz, bez wyborów - to też się nie przejmujcie - oświadczył. Jednocześnie podkreślił, że pomimo trudności w rozmowach i sporów Rosja i Białoruś "pozostaną sojusznikami".

- Białoruś jest w tym dialogu nastawiona na konstruktywną współpracę, ale najważniejszy warunek to równoprawne warunki - dodał.

Naciski na "pogłębianie integracji"

Według Łukaszenki "na prezydenta [Rosji Władimira - red.] Putina są wywierane ogromne naciski". - I to przez ludzi z bliskiego otoczenia, antybiałoruskiego - wskazał.

Minister Łukaszenki zapowiada plan dalszej integracji Białorusi z Rosją Prezydenci Rosji... czytaj dalej »

Od grudnia 2018 roku Moskwa otwarcie naciska na "pogłębianie integracji' z Mińskiem i uzależnia dalsze gospodarcze wsparcie od realizacji zapisów umowy o powstaniu państwa związkowego z 1999 roku, które przewidują między innymi utworzenie wspólnych instytucji państwowych.

Premierzy obu krajów we wrześniu parafowali wstępny program działań w ramach integracji, który nie został dotąd upubliczniony. Ma on zostać uzupełniony o 31 map drogowych w różnych sektorach, a następnie cały pakiet dokumentów mają podpisać prezydenci Rosji i Białorusi. Plany integracyjne niepokoją wielu ekspertów, środowiska niezależne i opozycyjne w Mińsku.

Wyniki badań Instytutu Socjologii Narodowej

W dniu, kiedy Łukaszenka oświadczył, że jego kraj nie zamierza wchodzić w skład Rosji, Instytut Socjologii Narodowej Akademii Nauk Białorusi przedstawił wyniki badań, z których wynika, że wejście kraju w skład Rosji popiera zaledwie 7,7 procent badanych. 49,9 procent respondentów uważa, że Białoruś powinna być niezależnym państwem i budować swoje relacje z Rosją na podstawie umów międzynarodowych.

36,1 procent ankietowanych jest zdania, że państwa powinny współpracować na zasadzie równoprawnego sojuszu (związku), w którym istnieją instytucje ponadnarodowe.

Instytut Socjologii zwraca uwagę, że od 2003 roku odsetek obywateli, którzy popierają pełną niezależność kraju, wzrósł o 14,9 punktu procentowego, natomiast o 13,3 punktu procentowego zmniejszył się odsetek zwolenników równoprawnego sojuszu z Rosją.