Białoruś likwiduje "podatek od pasożytnictwa"





»

Prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka podpisał w czwartek dekret nr 1, który zastąpi poprzedni, o tzw. pasożytnictwie. Przepis ten przewidywał zapłatę jednorazowego podatku od osób niepracujących. Wywołał w 2017 r. falę protestów społecznych a teraz został uznany za nieskuteczną formę stymulowania zatrudnienia.

Dekret nr 1 dotyczy działań państwa na rzecz wspierania zatrudnienia. Dokument ma przede wszystkim aktywizować organy władzy w celu maksymalnego wsparcia obywateli w znalezieniu pracy, stymulowania zatrudnienia i samozatrudnienia – poinformowało w czwartek biuro prasowe prezydenta.

Płatnicy zostaną zwolnieni z podatku

Łukaszenka kazał, obywatele płacą. Podatek od "pasożytnictwa społecznego" Już 107... czytaj dalej » - W nowym dekrecie nie znalazły się zapisy mówiące o płaceniu przez osoby niepracujące podatku przeznaczonego na finansowanie wydatków państwowych. Osoby, które wcześniej były uznane za płatników tego podatku, zostają z niego zwolnione – czytamy w komunikacie.

Oznacza to, że tzw. podatek od pasożytnictwa, który był szeroko krytykowany i stał się przyczyną protestów społecznych na początku 2017 r., przestał obowiązywać. Jego likwidacji domagała się m.in. wspierająca protesty opozycja, która przekonywała, że taka forma „stymulowania zatrudnienia” jest nieefektywna i uderza w wiele słabych grup społecznych.



Zamiast płacenia dotychczasowego podatku osoby niepracujące a zdolne do pracy nie będą mogły korzystać z dopłat do usług realizowanych przez państwo. Ich listę ma określić białoruski rząd.

Aspołeczni obywatele

Łukaszenka o rosyjskich żołnierzach: nawet gdyby zostali, to co by to zmieniło? Nikomu nie... czytaj dalej » Nowy dekret przewiduje m.in., że rząd będzie monitorował sytuację z zatrudnieniem i udzielał wsparcia tam, gdzie będzie ona wyjątkowo trudna.

Władze lokalne mają zapewniać indywidualną pomoc obywatelom poszukującym pracy, a także resocjalizację osób „prowadzących aspołeczny tryb życia”. Rady obwodowe będą mogły przekierowywać środki z budżetu lokalnego na stymulowanie zatrudnienia w „trudnych” regionach.



Na szczeblu lokalnym powstaną komisje odpowiedziane za wspieranie obywateli w poszukiwaniu pracy. Będą mogły m.in. zwolnić osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z pełnej opłaty za usługi dotowane przez państwo.



Dekret wejdzie w życie po oficjalnej publikacji.