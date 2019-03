Nie żyje "tytan literatury afrykańskiej". Autor "Obetrzyj łzy, Afryko" miał 103 lata

W wieku 103 lat zmarł jeden z najwybitniejszych pisarzy Wybrzeża Kości Słoniowej, weteran walk o niezawisłość państwową i minister kultury w latach 1977-1986, Bernard Dadié - poinformował w sobotę obecny szef resortu kultury, Maurice Bandaman.

"W osobie Bernarda Dadié Wybrzeże Kości Słoniowej traci swego największego pisarza" - napisał minister kultury Maurice Bandaman, w komunikacie informującym o zgonie twórcy. "Składamy hołd Jego pamięci" - zaznaczył.

"Pionier i tytan literatury afrykańskiej"

"Pionier i tytan literatury afrykańskiej"

Dadié jest uznawany za "pioniera i tytana literatury afrykańskiej". Tak go określiła w 2016 roku dyrektor generalna UNESCO, Irina Bokowa przy okazji wręczania mu nagrody Jaime Torresa Bodeta. Pisarz tworzył w języku francuskim.



W swej twórczości sięgał do wszystkich gatunków. Jego spuścizna obejmuje poezję, prozę i dramat, a także kroniki. Chętnie sięgał też po tradycyjną formę afrykańskich baśni i legend.



Do najbardziej znanych jego dzieł należą "Legendy afrykańskie" (Légendes africaines) z 1954 r., które ukazały się w przekładzie na język polski w 1957 r.



Przełożono też kilka opowiadań Dadié. Jedno z nich — "Wyznanie" ukazało się w antologii "Na południe od Sahary" wydanej w Warszawie w 1967 r.



Poemat Bernarda Dadié "Obetrzyj łzy, Afryko" (Dry Your Tears, Africa) wykorzystano w skomponowanej przez Johna Williamsa ścieżce dźwiękowej do filmu Stevena Spielberga z 1997 r. "Amistad".

