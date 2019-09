Urazy szyi, złamane palce. Turbulencje przed lądowaniem w Berlinie

Pozostałe informacje

Ośrodek w mieście Abade na południu Iranu to tajne, nieznane dotąd miejsce powiązane z programem atomowym reżimu w Teheranie -... czytaj dalej »

Sześcioro pasażerów i dwoje członków załogi odniosło obrażenia po tym, jak samolot lecący z Kalabrii do Berlina wpadł w... czytaj dalej »

19:50

Odtwórz: Egipt apeluje do USA w sprawie Sudanu

- To, co udało się osiągnąć Sudańczykom, jest wzorem do naśladowania - mówił w poniedziałek minister spraw zagranicznych Egiptu... czytaj dalej »