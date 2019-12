Berlin wyrzuca rosyjskich dyplomatów. "Akt rusofobicznej histerii"





Foto: Magnus Bäck domena publiczna Wikipedia | Video: Google Earth MSZ w Berlinie uznało rosyjskich dyplomatów za persony niepożądane w związku z zabójstwem czeczeńskiego bojownika (nagranie archiwalne: do morderstwa doszło w parku Tiergarten)

Dwaj dyplomaci z ambasady Rosji w Berlinie zostali uznani za osoby niepożądane - poinformowało niemieckie MSZ. Sprawa ma związek z zabójstwem w sierpniu w stolicy Niemiec obywatela Gruzji, czeczeńskiego bojownika Zelimchana Changoszwilego.

"Niemiecki rząd zastrzega sobie prawo do podjęcia nowych środków, jeśli Moskwa nie będzie współpracować w dochodzeniu w sprawie zabójstwa obywatela Gruzji w Berlinie" - cytuje komunikat niemieckiego resortu dyplomacji rosyjska agencja TASS.

Zabójstwo w Berlinie

Do zabójstwa doszło 23 sierpnia w parku Tiergarten w sercu Berlina. Czeczeński bojownik Zelimchan Changoszwili został zaatakowany, kiedy szedł do meczetu. Sprawca podjechał do niego na rowerze i wystrzelił z pistoletu Glock.

Changoszwili uczestniczył w drugiej wojnie czeczeńskiej (1999-2009) po stronie czeczeńskich separatystów. W latach 2001-2005 był jednym z dowódców polowych. W Rosji został w 2002 roku oskarżony o terroryzm. W 2015 roku w stolicy Gruzji, Tbilisi, próbowano go zabić. Po tym zdarzeniu Changoszwili wraz z rodziną wyjechał na Ukrainę, a następnie do Niemiec.

We wtorek niemiecki nadawca publiczny ARD poinformował, że dochodzenie w sprawie zabójstwa zamierza przejąć prokuratura federalna. Według doniesień medialnych, niemieccy śledczy podejrzewają, że w sprawę zaangażowany był rosyjski wywiad.

Jak podaje rosyjski "Kommiersant", w środę, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, pytany o to, czy doniesienia prasowe w sprawie udziału Rosji w zabójstwie Gruzina w Berlinie, nie zaszkodzą spotkaniu prezydenta Władimira Putina z kanclerzem Niemiec Angelą Merkel 9 grudnia w Paryżu odpowiedział, że "Moskwa uważa podejrzenia pod swoim adresem za bezpodstawne".

"Rosja podejmie działania"

W odpowiedzi na decyzję niemieckiego resortu dyplomacji, MSZ w Moskwie zapowiedziało, że "Rosja podejmie działania w odpowiedzi na wydalenie z Niemiec jej dyplomatów". Dodało, że uważa wypowiedzi strony niemieckiej na temat wydalenia dwóch pracowników ambasady w Berlinie za "bezpodstawne i nieprzyjazne".

Leonid Słucki, przewodniczący komisji spraw zagranicznych w Dumie (niższej izbie rosyjskiego parlamentu) w rozmowie z agencją Interfax nazwał decyzję Berlina "aktem rusofobicznej histerii" i "nieprzyjaznym krokiem".