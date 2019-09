Ośrodek w mieście Abade na południu Iranu to tajne, nieznane dotąd miejsce powiązane z programem atomowym reżimu w Teheranie - oświadczył premier Izraela Benjamin Netanjahu. Prezentując w poniedziałek zdjęcia mające przedstawiać placówkę, dodał, że została ona zniszczona, gdy Irańczycy zorientowali się, że Izrael o niej wie.

Szef izraelskiego rządu powiedział, że informacja o prowadzonych tam pracach nad uzyskaniem broni atomowej została znaleziona w irańskich dokumentach, które Izrael uzyskał i opublikował w zeszłym roku. Wcześniej nie wspominano o tej placówce.

- W tym ośrodku Iran przeprowadzał eksperymenty w ramach prac nad bronią jądrową - powiedział Netanjahu.

IR-4, IR-5, IR-6 i IR-6S "zainstalowane lub w trakcie instalowania" Iran instaluje... czytaj dalej » Pokazał zrobione w czerwcu zdjęcie satelitarne ośrodka w regionie Abade, w prowincji (ostanie) Fars, a następnie drugie zdjęcie, które według jego słów przedstawiało proces niszczenia ośrodka w lipcu.

Netanjahu, który jest zadeklarowanym przeciwnikiem międzynarodowego porozumienia w sprawie programu atomowego Iranu, oskarża Teheran o próby zbudowania broni atomowej. Strona irańska zaprzecza.

- Izrael wie, co robicie, kiedy to robicie i gdzie to robicie - oświadczył.

Wypowiedź izraelskiego premiera została przekazana do wiadomości publicznej dzień po tym, jak agencja Reutera, powołując się na dwa źródła zbliżone do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), poinformowała o wynikach analizy próbek pobranych przez pracowników MAEA w "tajnym magazynie atomowym" w Teheranie, o którym rok wcześniej informował Netanjahu. Według rozmówców Reutera, w miejscu tym znaleziono ślady uranu.

Jeden z dyplomatów powiedział, że wykryty uran nie był wysoko wzbogacony i na jego obecność jest wiele możliwych wyjaśnień. Dotychczas jednak Iran nie wytłumaczył tego MAEA.



Netanjahu, przemawiając we wrześniu 2018 roku na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, mówił, że tajny ośrodek to magazyn atomowy do przechowywania "ogromnych ilości sprzętu i materiałów z tajnego programu nuklearnego Iranu".

Źródło: PAP/Reuters Wzbogacanie uranu

Źródło: PAP/EPA/ABIR SULTAN Netanjahu pokazał zdjęcia satelitarne mają przedstawiać tajny ośrodek w Abade na poludniu Iranu